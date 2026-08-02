Estos son los detalles del retiro espiritual de Abelardo De La Espriella y su gabinete en Sabanilla, Atlántico

A pocos días de asumir la Presidencia de la República, Abelardo De La Espriella reunió por primera vez a los integrantes del gabinete designado que lo acompañará durante su administración en un retiro espiritual realizado en el departamento del Atlántico.

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El encuentro, que se extendió durante el fin de semana, tuvo como propósito fortalecer los lazos entre quienes integrarán el nuevo Gobierno y preparar el inicio del mandato previsto para el próximo 7 de agosto.

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio Marymount, en el corregimiento de Sabanilla, jurisdicción de Puerto Colombia.

“Las grandes transformaciones solo son posibles cuando uno se rodea de las personas correctas”: Abelardo De La Espriella

Allí se dieron cita los ministros y altos funcionarios que han sido anunciados por el mandatario electo, quienes participaron en diferentes espacios de reflexión, oración e integración antes de asumir oficialmente sus responsabilidades.

De acuerdo con el equipo del presidente electo, la iniciativa estuvo orientada a consolidar un ambiente de confianza entre los futuros integrantes del Ejecutivo y reafirmar el compromiso de servicio que, según han manifestado, marcará el rumbo de la nueva administración.

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El retiro finalizó este domingo, 2 de agosto, con una eucaristía, ceremonia a la que los asistentes acudieron acompañados por familiares o personas cercanas.

Durante la jornada, De La Espriella compartió un mensaje en el que aseguró que el futuro de Colombia requiere decisiones guiadas por principios y valores.

El presidente electo Abelardo De La Espriella citó para este sábado un retiro espiritual con todo su equipo de trabajo. Foto: Captura de pantalla @jrestrp

“En este retiro espiritual he reafirmado una convicción: para construir una gran nación hay que poner a Dios en el centro de cada decisión. También sé que las grandes transformaciones solo son posibles cuando uno se rodea de las personas correctas”, expresó el presidente electo.

El mandatario agregó que tiene la tranquilidad de haber conformado un equipo integrado por “mujeres y hombres íntegros, capaces y comprometidos con una sola causa: servirle a Colombia y construir la Patria Milagro”.

El presidente electo Abelardo De La Espriella junto a los ministros designados durante su tercer consejo de gobierno. Foto: Redes/ Jorge Orozco

Como parte de la jornada, cada uno de los futuros ministros recibió una Biblia y una libreta de apuntes, elementos que hicieron parte de la actividad organizada por el equipo de transición.

En redes sociales también fueron divulgadas imágenes y videos del encuentro, en los que se observa a De La Espriella y a varios de sus colaboradores participando en momentos de oración y en la misa con la que concluyó el retiro.

Abelardo De LA Espriella y el tercer consejo de ministros designados. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: @ABDELAESPRIELLA

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, también se pronunció sobre la jornada y aseguró que el propósito del encuentro fue encomendar a Dios la nueva etapa que comenzará el Gobierno.

“Poniendo en manos de Dios la vida del presidente Abelardo de la Espriella y pidiéndole a Él sabiduría para este camino de reconstrucción de nuestro país para convertirlo en la Patria Milagro que merece ser. Una patria que ora unida, se mantiene unida”, escribió.

Abelardo De La Espriella USC Arena Foto: Universidad Santiago de Cali / Juan Carlos Sierra- Semana

Tras concluir el retiro espiritual, el presidente electo anunció que este domingo, a las 8:00 de la noche, realizará una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

Según informó, será su última alocución antes de la ceremonia de posesión y servirá para presentar un balance de las actividades desarrolladas durante la última semana, así como para anticipar algunos de los anuncios con los que iniciará su administración.