Daniel Briceño denunció millonaria contratación de 1.270 personas para el MinIgualdad, pese a que la cartera está en liquidación

A pocos días de que acabe el Gobierno Petro y, en medio del proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad, el representante a la Cámara Daniel Briceño denunció la firma de un contrato por más de 30.275 millones para la vinculación de 1.270 personas a la cartera, a través de una empresa de servicios temporales.

La decisión, según afirmó, dejaría comprometidos recursos públicos durante los próximos meses.

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De acuerdo con los documentos divulgados por el congresista, el contrato corresponde a una invitación a contratación directa suscrita entre el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial y la empresa Laborando S. A. S.

El objeto del contrato consiste en suministrar el talento humano necesario para la ejecución y gestión operativa del programa Jóvenes en Paz, distribuyendo el personal en cuatro componentes.

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La contratación fue conocida en medio del proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad. Foto: X

Se trataría de una Unidad de Gestión con 75 personas, un Equipo Territorial con 1.016 integrantes, un Equipo Gerencial de Apoyo con 15 funcionarios y un Equipo de Atención Integral a Jóvenes en Contextos Críticos y de Emergencia Social con 164 personas, para un total de 1.270 trabajadores.

Según el contrato, el plazo de ejecución será de cuatro meses, entre el 1.° de julio y el 31 de octubre de 2026.

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Daniel Briceño mostró el documento que sustenta la denuncia. Foto: @Danielbricen

El documento también establece que el valor asciende a $ 30.275.999.986, bajo la modalidad de monto agotable, y contempla un anticipo del 30 %, equivalente a $ 9.082.799.996, que será desembolsado una vez se perfeccione el contrato, se aprueben las garantías y se suscriba el acta de inicio.

Briceño cuestionó la decisión y aseguró que el Ministerio de la Igualdad, que actualmente atraviesa su proceso de liquidación, está dejando “amarradas” estas contrataciones antes de finalizar la administración.

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“El Ministerio de la Igualdad, que ya está en liquidación, esta semana dejó amarradas 1.270 personas a través de una empresa de servicios temporales. El costo del contrato es de $ 30.275.999.986 y se entregará un anticipo de $ 9.082.799.996. Se van a llevar hasta los inodoros“, escribió el representante en su denuncia.