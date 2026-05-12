General (r) Mauricio Santoyo salió de la JEP por no aportar información de los vínculos de paramilitares y la Fuerza Pública

Es un hecho. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expulsó definitivamente al general (r) Mauricio Santoyo por incumplir “gravemente” y de manera “injustificada” sus compromisos de aporte a la verdad en medio del expediente que cursa por los vínculos entre grupos paramilitares y agentes de la Fuerza Pública.

El Estado colombiano admite su responsabilidad en el asesinato de Jaime Garzón a 25 años del crimen

El oficial en retiro, quien fungió como subdirector de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión y comandante del Cuerpo de Élite Antiterrorista de Medellín, firmó un compromiso para hacer un “aporte exhaustivo y detallado” frente a la alianza criminal que permitió la ejecución de ataques contra defensores de derechos humanos en Medellín durante el año 2001.

En el análisis jurídico, tras evaluar los recursos presentados por la defensa del general Santoyo en contra de la decisión emitida en febrero pasado, la Sala determinó que efectivamente no existió voluntad por parte del compareciente para entregar información “plena, concreta, verificable y útil" frente a los hechos que se evaluaban, es decir, las alianzas entre paramilitares uy agentes de la Fuerza Pública en la capital antioqueña.

Debido a esto, los procesos contra el general en retiro que estaban en la JEP pasarán nuevamente a la jurisdicción ordinaria para que se realice el respectivo trámite para que se reanude el proceso penal.

El 30 de septiembre de 2024, el oficial en retiro fue acusado por su responsabilidad y conocimiento en el caso de los defensores de derechos humanos Ángel José Quintero y Claudia Monsalve, que hacían parte de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos. Justamente, en la noche del 6 de octubre de 2000 cuando salían de la sede de esta organización fueron secuestrados y desaparecidos.

Los señalamientos contra el general Santoyo

En varias audiencias de Justicia y Paz, desmovilizados de las AUC lo señalaron de entregar información privada de los movimientos de los investigadores del Cinep, Mario Calderón y Elsa Alvarado, quienes fueron asesinados en mayo de 1996 en su apartamento en la capital de Antioquia.

El general en retiro enfrenta una indagación por presuntamente haber hecho parte del plan para desviar el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón Forero, registrado el 13 de agosto de 1999 en Bogotá.

El excomandante paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, señaló que el general (r) Santoyo fue clave en la eliminación de los integrantes de la banda La Terraza que participaron en el asesinato de Jaime Garzón.

En una extensa diligencia ante la JEP, el oficial en retiro manifestó que había aceptado cargos por narcotráfico ante las autoridades de los Estados Unidos como parte de una estrategia defensiva y no porque hubiera participado en dichos actos.

“El proceso en Estados Unidos no fue un juicio, allá fue una negociación procesal. Mi caso se resolvió bajo el mecanismo que domina más del 90 % del sistema penal federal, el acuerdo de culpabilidad”, recalcó.