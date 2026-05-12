No falta mucho para que el Mundial 2026 empiece. La cuenta regresiva marca que en menos de un mes se estará jugando el primer partido del certamen entre México y Sudáfrica.

Después de que se lleve a cabo dicho duelo, vendrán los debuts de las otras 46 selecciones participantes.

Un combinado que se quedó por fuera fue la Selección de Chile, a pesar de que Conmebol tenia más cupos, el cuadro que supo hace solo unos años ser campeón de Copa América dos veces, no logró su objetivo.

Joachim Klement, quien atinó en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, da su campeón del Mundial 2026

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Dicho fracaso dejó sumamente lastimados a los australes, quienes tendrán que ver por televisión la Copa del Mundo en su renovado formato.

Uno de los referentes en los últimos años del equipo chileno es Claudio Bravo. El experimentado arquero vivió la época dorada de los suyos, fue importante y hoy día es voz autorizada para hablar de la fiesta del balompié mundial que se avecina.

En entrevista con Claro Sports, el golero dio a conocer que estaba en desacuerdo con cómo la Fifa organizó la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

“No me gusta porque creo que se van a generar resultados muy abultados. Hay enfrentamientos entre selecciones muy poderosas y otras que no lo son”, apuntó sobre lo que se podría ver en la fase de grupos.

A su vez, dio cuentas de la tristeza que le generó que Chile no pudiese entrar entre las 48 naciones que estarán luchando por el trofeo en Norteamérica.

“Todos también tienen la posibilidad de participar. Me hubiese encantado que mi país hubiese estado dentro de las posibilidades, pero lamentablemente no es así”, manifestó.

La Selección Colombia será una de las que represente a Conmebol en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Tras aceptar que Chile no estará, auguró lo mejor para cualquiera de las sudamericanas que participarán, entre las que está Colombia: “Espero de corazón que la gane un sudamericano. Esa hegemonía va a ser súper importante”.

Sobre la percepción que existe de un torneo que puede llegar a bajar de nivel, Bravo cree que no será así y mantendrá el prestigio marcado que ha tenido desde su primera edición en Uruguay 1930.

“Va a ser un torneo distinto, muy llamativo, que siempre da para hablar con grandes jugadores y grandes selecciones. Creo que es el mejor espectáculo del mundo por lejos”, afirmó.

Chile decepcionó

Lo más cerca que Chile podrá estar del Mundial 2026 será un amistoso que tendrá ante Portugal en la previa del torneo. Dicho juego se dará el próximo 6 de junio, sirviendo como termómetro para los lusos antes de medirse a Colombia en la última fecha del grupo K.

Chile va tres eliminatorias seguidas que no clasifica al Mundial. De hecho, estuvo bastante lejos de ir a United 2026. Foto: Getty Images

En la clasificatoria a la cita orbital el cuadro sudamericano no hizo los puntos necesarios, ni siquiera, para entrar al repechaje que terminó por disputar Bolivia y perdió ante Irak.

Desde la cita de Brasil 2014 La Roja no sabe lo que es ir a la Copa Mundo. Con la de 2026, ya serán tres los torneos de esta magnitud que se pierda, debido a que no estuvo en Rusia 2018 y tampoco en en el de Qatar 2022.