¿Vale la pena instalar cámaras 360°? El sistema que elimina puntos ciegos y cuida el vehículo

En los últimos años, han salido al mercado carros con las últimas tecnologías de seguridad y diseño. Uno de los elementos más interesantes son las cámaras de 360 grados que traen los modelos modernos.

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El sistema está disponible para que interesados lo instalen. La novedad es que permite al conductor ver todo lo que rodea al carro al estacionarse. Su llegada respondió a las nuevas demandas del transporte urbano y a la búsqueda de una mayor seguridad en los vehículos.

Muchos conductores se preguntan si vale la pena implementarlo y si mejora a la cámara de reversa. Uno de sus mayores beneficios, según la marca Kia, es que facilita el estacionamiento en espacios concurridos.

Gracias a la visibilidad mejorada, los conductores pueden maniobrar sin utilizar los espejos. El sistema se vale de imágenes de cámaras que han sido ubicadas en diferentes puntos del vehículo de forma estratégica.

Permite que el conductor pueda calcular la distancia del carro con objetos como columnas o muros. Además, muestra en una sola pantalla las grabaciones que recibe de las cámaras.

Esto es especialmente útil en lugares estrechos, donde la tecnología es capaz de avisar cuando un obstáculo está demasiado cerca. Para ello, utiliza sensores de proximidad con alertas visuales y sonoras.

Las cámaras 360° permiten estacionar con mayor facilidad. Foto: Centímetros Cúbicos

¿Qué otros beneficios tienen las cámaras 360?

Kia señaló que el sistema tiene la capacidad de minimizar los puntos ciegos del conductor. Esta tecnología no solo sirve para detectar objetos, sino que también puede encontrar peatones o bicicletas.

Algunos modelos de carros incluyen sensores ultrasónicos o alertas de movimiento cuando hay algo cerca al vehículo. Este tipo de sistema mejora la seguridad vial y reduce riesgos para todos.

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Además, según la compañía, previene pequeños accidentes en los estacionamientos. En algunas marcas, las imágenes capturadas son guardadas y posteriormente pueden ser revisadas de ser necesario. Con esa función, se pueden tener pruebas en caso de un accidente o reclamo.

Es importante anotar que la mayoría de estos sistemas son compatibles con otras tecnologías como las ADAS o los sensores de colisión, lo que aumenta su capacidad de protección. Por último, la compañía asegura que las cámaras 360° aumentan la confianza del conductor al maniobrar y mejoran la experiencia del vehículo.