En Colombia, el sistema de fotodetección se ha convertido en una de las principales herramientas de control vial para reducir la siniestralidad en carretera.

De acuerdo con información recopilada por Infobae y sustentada en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), existen corredores estratégicos donde la concentración de cámaras de velocidad es significativamente mayor.

Esto debido al alto flujo vehicular y a los antecedentes de accidentes asociados al exceso de velocidad.

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Las principales vías del país refuerzan el control electrónico en tramos estratégicos

Uno de los corredores con mayor presencia de sistemas de control es la Autopista Norte, una de las principales salidas de la capital hacia el norte del país.

Este eje vial, que conecta a Bogotá con municipios de Cundinamarca y Boyacá, es altamente transitado por vehículos particulares y de carga

Esto ha motivado la instalación de dispositivos en zonas donde se combinan cambios de velocidad, intersecciones urbanas y tramos rurales.

Otro punto crítico es la Vía Bogotá–Girardot, un corredor estratégico que conecta la capital con el centro del país y que a su vez sirve como ruta hacia el sur.

Su alto volumen de tránsito, especialmente en fines de semana y temporadas de movilidad masiva, ha llevado a que las autoridades refuercen el control en sectores donde el exceso de velocidad ha sido una constante.

En la región Caribe, la Troncal del Caribe se mantiene como uno de los corredores con mayor vigilancia electrónica.

Este eje conecta ciudades como Barranquilla y Santa Marta, además de extenderse hacia Cartagena, lo que lo convierte en una vía clave para el turismo y el transporte de mercancías.

La combinación de vehículos livianos, buses y motocicletas ha incrementado la necesidad de control preventivo en distintos tramos.

En el eje andino, la Autopista Medellín–Bogotá destaca por su complejidad geográfica y su alto flujo interdepartamental.

Esta vía conecta a Medellín con la capital del país, atravesando zonas montañosas donde los cambios bruscos de pendiente y las curvas cerradas han sido factores determinantes para la instalación de cámaras de velocidad en puntos críticos.

Los sistemas de fotodetección están concentrados en corredores de alto tránsito para prevenir siniestros y regular la velocidad en puntos críticos del país. Foto: Getty Images

Finalmente, la Vía al Mar, que enlaza a Barranquilla con Cartagena, completa el grupo de corredores con mayor densidad de fotodetección.

En este tramo, el control se concentra en áreas donde convergen el tránsito turístico, los accesos urbanos y la presencia de peatones, lo que incrementa el riesgo de accidentes si no se respetan los límites de velocidad.

Según la información divulgada por Infobae y respaldada por la ANSV, la expansión de estos sistemas responde a una estrategia nacional de seguridad vial que prioriza los corredores con mayor siniestralidad.

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Aunque en algunos casos los dispositivos generan controversia entre conductores, las autoridades insisten en que su función principal es preventiva y busca reducir la gravedad de los accidentes en carretera.

En conjunto, estos corredores reflejan un patrón claro: las cámaras de velocidad se concentran en vías de alto flujo, conexión regional y alta exposición al riesgo, donde el control electrónico se ha convertido en una herramienta clave para la regulación del tránsito en Colombia.