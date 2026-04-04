Así regirá el pico y placa regional para ingresar a Bogotá el Domingo de Resurrección, 5 de abril

Teniendo en cuenta el elevado flujo de vehículos que ingresarán a Bogotá el próximo domingo, 5 de abril, por el retorno de viajeros tras la Semana Santa, ese día regirá el pico y placa regional para el ingreso de automotores a la ciudad.

“Aunque no es festivo, se espera un alto flujo de vehículos debido a los desplazamientos realizados durante el Jueves y Viernes Santo, lo que convierte este domingo en un día clave para el retorno de miles de viajeros a la capital. La medida de pico y placa regional busca gestionar de manera eficiente el ingreso de vehículos, reducir la congestión en los accesos a la ciudad y mejorar las condiciones de movilidad para todos los ciudadanos”, destacaron desde la Secretaría de Movilidad.

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De tal modo, la medida regirá para todos los carros que transiten por los nueve corredores de ingreso a la capital del país.

Es por ello que el ingreso a Bogotá se realizará de la siguiente manera, según el Distrito:

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par.

Entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar.

“Es de recordar que, antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, el ingreso a la ciudad se realizará sin restricción”, indicaron desde Movilidad.

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A continuación, los corredores donde aplica la medida de pico y placa regional, el próximo domingo: