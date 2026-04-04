Así regirá el pico y placa regional para ingresar a Bogotá el Domingo de Resurrección, 5 de abril

Teniendo en cuenta el elevado flujo de vehículos que ingresarán a Bogotá el próximo domingo, 5 de abril, por el retorno de viajeros tras la Semana Santa, ese día regirá el pico y placa regional para el ingreso de automotores a la ciudad.
“Aunque no es festivo, se espera un alto flujo de vehículos debido a los desplazamientos realizados durante el Jueves y Viernes Santo, lo que convierte este domingo en un día clave para el retorno de miles de viajeros a la capital. La medida de pico y placa regional busca gestionar de manera eficiente el ingreso de vehículos, reducir la congestión en los accesos a la ciudad y mejorar las condiciones de movilidad para todos los ciudadanos”, destacaron desde la Secretaría de Movilidad.
De tal modo, la medida regirá para todos los carros que transiten por los nueve corredores de ingreso a la capital del país.
Es por ello que el ingreso a Bogotá se realizará de la siguiente manera, según el Distrito:
- Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par.
- Entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar.
“Es de recordar que, antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, el ingreso a la ciudad se realizará sin restricción”, indicaron desde Movilidad.
A continuación, los corredores donde aplica la medida de pico y placa regional, el próximo domingo:
- Autopista Norte (desde el peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio).
- Autopista Sur (desde el límite municipal con Soacha hasta la avenida Boyacá).
- Calle 13 (desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali).
- Calle 80 (desde el puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio).
- Carrera Séptima (desde la calle 245 hasta la calle 183).
- Vía Suba – Cota (desde el río Bogotá hasta la avenida Calle 170).
- Vía a La Calera (desde el peaje Patios hasta la carrera Séptima).
- Vía a Choachí (desde el límite distrital hasta la avenida Circunvalar).
- Vía a Villavicencio (desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano).