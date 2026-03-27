Para el 30 de enero de 2026, los datos oficiales del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) revelaban que en el país solo había un cargador por cada 174 vehículos eléctricos que transitaban; entonces, se registraban casi 40.000 carros de estas características transitando en el territorio nacional.

CAR instalará en municipios de la Sabana de Bogotá las primeras estaciones de carga con energía solar para vehículos eléctricos

Ante la creciente demanda de vehículos que funcionan con energía eléctrica y no fósil, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) puso en funcionamiento tres estaciones de carga gratuita para estos automóviles.

Ubicación de los nuevos puntos de recarga en Cundinamarca

Estos nuevos puntos de carga estarán ubicados en los municipios de Zipaquirá y Sopó, en la provincia de la Sabana Centro y, según lo informó la CAR, reciben la energía de paneles de energía solar.

En Zipaquirá, las nuevas electrolineras están ubicadas en el barrio Algarra I y en el Aula Ambiental Abierta Embalse del Neusa. La habilitación de estos puntos se realiza en el marco de la primera fase del proyecto, que contempla la instalación de estaciones en distintos puntos de jurisdicción.

El proyecto entregado en 2026, estaba previsto para 2025. Foto: Getty Images

El tercer punto de recarga tiene lugar en el Aula Ambiental Abierta Puente Sopó, a aproximadamente una hora de Bogotá. Es un espacio natural gestionado por la CAR, famoso por sus zonas verdes, senderos para el avistamiento de aves como la tingua bogotana y un humedal.

“Sabemos que hay un déficit de más del 50 % de las estaciones de carga para vehículos, por lo cual también debemos invertir para ofrecer soluciones reales y concretas a los ciudadanos, apoyando el proceso de transición hacia los vehículos eléctricos y con ello dejar de emitir contaminantes a la atmósfera“, afirmó el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros.

¿Qué tan eficientes son estas electrolineras que funcionan con energía solar?

El director de la entidad explicó que este tipo de electrolineras tiene la misma capacidad de carga que una convencional. Las dos tienen la capacidad de recargar un vehículo completamente en 6 horas.

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Sin embargo, la CAR destacó que estos puntos de recarga gratuita solo le permitirán a los conductores utilizar los servicios por máximo 2 horas, de tal forma que los automóviles puedan tener una autonomía aproximada entre 30 y 40 kilómetros tras su paso por la electrolinera.

El servicio será gratuito y estará disponible para vehículos, motocicletas y patinetas eléctricas; también permitirá la recarga de dispositivos móviles como celulares y computadores.

La CAR prevé que esta inversión de casi $1.700 millones beneficie a más de 200.000 habitantes de la región y a más de 150.000 personas que cada año visitan los parques y aulas ambientales de la CAR en Sabana Centro.