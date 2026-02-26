Cundinamarca

Frenan construcción de viviendas de lujo: “Suspendimos el proyecto”

La CAR tomó la decisión, luego de hacer una inspección técnica y encontrar afectaciones al medio ambiente e impedimentos legales.

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

26 de febrero de 2026, 9:49 a. m.
La CAR anunció el frenón al proyecto.
La CAR anunció el frenón al proyecto. Foto: CAR

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) frenó un proyecto de construcción que se llevaba a cabo en el municipio de Chocontá. Debido a un operativo de seguimiento y control en la vereda Tilatá, el ente regulador identificó inconsistencias para llevar a cabo la edificación.

Director de la CAR denunció que funcionarios de la entidad fueron amedrentados y asustados con disparos en operativo en Villapinzón, Cundinamarca

A través de su Dirección Regional Almeida y Guatavita, la CAR encontró en la visita técnica que el proyecto no cuenta con sistemas de tratamiento de aguas residuales. Además, según el director regional de Almeidas y Guatavita, el proyecto atentaba contra el medio ambiente.

La CAR reafirma su compromiso con el medio ambiente. Foto: CAR

Recordamos a la ciudadanía que el número de viviendas estará asociado a la potencialidad y demanda de recursos naturales de la cuenca del área de influencia, con especial énfasis en el recurso hídrico, tanto en el abastecimiento como en la disposición final”, declaró Camilo Poveda, director regional de Almeidas y Guatavita de la CAR.

Esta entidad denunció que el proyecto generaría un “alto riesgo por remoción de suelo al interior de la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá” y asegura que la edificación incumplía el artículo 6 de la Resolución 138 de 2014.

“Los municipios no podrán, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, otorgar nuevas licencias de parcelación, ampliación y obra nueva, hasta tanto se determine el Plan de Manejo de la reserva forestal, las áreas, unidades mínimas de parcelación en suelo rural y las densidades para construcciones nuevas que mantengan el efecto protector de la reserva”, especifica el parágrafo legal.

Fiscalía investiga posible daño ambiental en el Valle del Cauca y pide pruebas a la CAR

Según la corporación estatal, el lugar en el que se llevaba a cabo la construcción pertenece a una “unidad habitacional localizada en el suelo rural de manera aislada”, es decir, se puede llevar a cabo un proyecto, pero solamente si se trata de una vivienda rural dispersa.

Una vivienda rural dispersa se caracteriza por las casas aisladas entre sí y la proyección de actividades del campo. Además, no se pueden formar conjuntos o parcelaciones campestres.

Este proyecto se adelantó en la zona rural del municipio de Caldono, Cauca, y fue liderado por los excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc.
Las viviendas rurales deben ser aisladas. Foto: Agencia para la Reincorporación y la Normalización

Por ende, la CAR concluye que no se cumple con las reglas, debido a que las cinco casas que se construían no estaban aisladas; además, se lleva a cabo un espacio para uso comercial y no contaba con el sistema adecuado para tratar las aguas residuales.

La corporación reitera su compromiso para velar por los recursos naturales y le hace una invitación a denunciar las prácticas que perjudican una de las fuentes hídricas más importantes del territorio.

Noticias Destacadas