Planes para hacer en Chocontá, un pueblo cerca a Bogotá famoso por sus paisajes verdes y montañosos

Ubicado en la provincia de Almeidas, en el departamento de Cundinamarca, a unos 75 kilómetros al noreste de Bogotá, se encuentra Chocontá, un encantador municipio conocido por su clima frío y sus paisajes verdes y montañosos.

Aunque, generalmente, quienes viajan desde la ciudad suelen buscar destinos con temperaturas cálidas para disfrutar de piscinas u otros planes al aire libre, los destinos de clima frío también tienen mucho por ofrecer y crear recuerdos memorables.

En el caso de Chocontá, durante el recorrido desde la capital colombiana, los viajeros encuentran diferentes paradores clásicos bastante interesantes por descubrir, como El Fresal, una casa de madera de color rojo y blanco que se distingue por tener una bandera de Croacia y otros elementos que le dan un aspecto europeo muy llamativo.

Actividades para todos los gustos

Para los amantes de las caminatas, se encuentra un recorrido de 3.5 kilómetros de subida a la montaña que colinda con el municipio de Chocontá, un plan perfecto para compartir con amigos o en pareja durante una escapada de fin de semana.

Atractivos de Chocontá, Cundinamarca | Foto: Captura de pantalla YouTube / Prensa Alcaldía de Chocontá

Adicionalmente, hay un camino que dirige a dos sitios turísticos conocidos como el Hato Grande y el Parque Ecológico de la Quebrada El Ratón, el cual se encuentra en todo el centro del pueblo. En el segundo atractivo mencionado se pueden hacer actividades como avistamiento de aves.

También se encuentra la Represa del Sisga, considerada como una de las principales reservas ecológicas del municipio, ya que se planteó y construyó para controlar las inundaciones en la Sabana de Bogotá. Sin embargo, actualmente es un sitio de interés turístico y natural, donde se puede contemplar con calma el paisaje que lo rodea.

Las caminatas a sus alrededores o paseos en bicicleta son otros planes imperdibles, sumando a esto otras actividades como montar en cuatrimoto y realizar deportes acuáticos.

Paisajes de Chocontá, Cundinamarca | Foto: Captura de pantalla YouTube / Prensa Alcaldía de Chocontá

En su casco urbano sobresale la Casa de la Cultura, fundada en 1970 por los historiadores Rafael y Miguel Bernal Medina. Este sitio de interés se creó en una casa colonial remodelada.

Quienes desean hacer turismo religioso en Chocontá, se recomienda visitar lugares de adoración como: templo parroquial, el humilladero, capilla divino niño vereda mochila.

Para vivir una experiencia mucho más completa, es importante mencionar que en el municipio hay diferentes opciones en hoteles, restaurantes de calidad y muestras artesanales que reflejan la esencia del pueblo y sus tradiciones conservadas en el tiempo.

Para tener en cuenta