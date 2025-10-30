El pueblo de Cundinamarca cuyo nombre significa ‘jefe’, reconocido por sus bellos paisajes e ideal para el turismo ecológico

El departamento de Cundinamarca, ubicado en el centro de Colombia, es uno de los más poblados y con mayor número de municipios, 116.

Uno de ellos es Tibacuy, ubicado en la provincia de Sumapaz y a aproximadamente 74 kilómetros de Bogotá.

Esta población es reconocida por su clima templado y su entorno natural, ideal para la agricultura y turismo ecológico, de acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca.

Historia

Tibacuy, en lengua chibcha, quiere decir ‘jefe oficial’, según el escritor Joaquín Acosta Ortegón y fue fundado en febrero de 1592.

Fue un sitio estratégico durante la guerra de los Mil Días, a finales del siglo XIX e inicios del XX. Allí se comunicaban las famosas divisiones revolucionarias de las provincias de Tequendama y Sumapaz.

Cerro Quininí

Entre los principales atractivos del municipio se encuentra el cerro Quininí, el cual es considerado uno de los lugares más emblemáticos del territorio cundinamarqués. La palabra Quininí, de origen indígena, significa ‘montaña sagrada de la Luna’, según señala la Gobernación de Cundinamarca.

“Este sitio fue hogar ceremonial de la comunidad panche y sigue siendo un santuario natural y espiritual que cautiva a viajeros, caminantes y buscadores de paz”, subraya la entidad.

Cerro Quininí | Foto: Gobernación de Cundinamarca

El cerro también es una reserva forestal protectora que tiene una extensión de 1.900 hectáreas. “Su territorio combina áreas de conservación con fincas agropecuarias, especialmente cafeteras y plataneras, que conviven de manera respetuosa con el entorno”, remarca la Gobernación.

Sus paisajes y los registros arqueológicos de la cultura panche “lo convierten en un lugar privilegiado para la observación de la naturaleza, la historia viva y las tradiciones culturales del centro del país. Sus senderos demarcados permiten al visitante sumergirse en un ecosistema único”.

Para ascender a la cima del Quininí se recorre por un sendero de 4,5 kilómetros en el que se encuentran robles, bromelias, musgos y lianas. También se aprecian pinturas rupestres y formaciones rocosas.

Este era un lugar en el que los indígenas celebraban rituales de fertilidad, ofrendas a la luna y ceremonias de conexión con el cosmos.

Desde sus miradores, como la Peña del Diablo o la Cueva de los Panches se puede apreciar el Valle del Magdalena Medio, la meseta de Chinauta. También municipios cercanos como Fusagasugá, Silvania, Viotá e, incluso, el Nevado del Tolima.