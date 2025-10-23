El pueblo de Cundinamarca que antes se llamó San Antonio de Tena, un destino reconocido por sus impresionantes paisajes naturales

El departamento de Cundinamarca es uno de los más poblados de Colombia y se destaca por su riqueza natural y hermosos paisajes.

Entre sus 116 municipios se encuentra San Antonio del Tequendama, ubicado aproximadamente a 56 kilómetros de Bogotá, lo que representa alrededor de una hora y 40 minutos de viaje en automóvil.

Esta población es conocida por su clima templado y sus impresionantes paisajes naturales, de acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca.

Historia y economía

La Gobernación afirma que la historia de San Antonio del Tequendama se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio era habitado por los indígenas muiscas y panches.

La niebla se levanta tras el desplome del Salto del Tequendama en Colombia. | Ubicación: Salto Tequendama, Colombia. | Foto: Getty Images

“El pueblo se formó en un sitio en el que habitaron indios procedentes de Bojacá y en tierras de la hacienda Tena, por lo que se llamó San Antonio de Tena”, señala la entidad. Otros nombres que tuvo fueron San Antonio y Zea.

El municipio fue fundado oficialmente el 18 de noviembre de 1954.

En materia económica, la principal actividad es la agricultura, destacándose productos como el café, el maíz y los frutales. La ganadería y la producción de lácteos también son actividades relevantes.

Sitios de interés

Entre los principales atractivos se encuentra el salto del Tequendama, el cual ofrece un entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre. “Esta cascada es un lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes”, destaca la gobernación.

La iglesia de San Antonio de Padua es otro sitio imperdible por su valor histórico y arquitectónico.

El Parque Natural Chicaque es otro importante atractivo que permite la realización de actividades como el senderismo, la observación de aves y el camping. Es considerado un espacio de conservación y educación ambiental que promueve la sostenibilidad.

El parque está ubicado a tan solo 30 minutos de Bogotá por la autopista sur, después de la salida del municipio de Soacha, y es miembro de la unidad de reservas nacionales y de la Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (Resnatur).

Este lugar ofrece a sus visitantes un magnífico bosque de niebla con un incomparable paisaje que combina de manera perfecta con su ambiente tranquilo y divertido, ideal para compartir en familia, con amigos o en pareja.