El pequeño pueblo de Cundinamarca conocido como la ‘cuna de la astronomía’, un destino ideal para el turismo cultural

El departamento de Cundinamarca tiene 116 muncipios que ofrecen a sus visitantes diversos atractivos turísticos.

Una de ellos es Gachancipá, el de menor extensión en esta región, con solo 44 kilómetros cuadrados, y que se encuentra ubicado aproximadamente 40 kilómetros al norte de Bogotá, lo que representa alrededor de 1 hora y 30 minutos de viaje en automóvil.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, Gachancipá es conocido por su clima templado y sus paisajes rurales, siendo un lugar ideal para el desarrollo agrícola y el turismo rural y cultural.

Sobre su geografía se resalta que la población tiene una altitud de aproximadamente 2,610 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra rodeada de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua que atraviesan su territorio.

Historia y economía

La gobernación asegura que la historia del municipio se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio donde actualmente se ubica era habitado por los indígenas muiscas. Su fundación oficial ocurrió el 21 de septiembre de 1593 por fray Domingo de las Casas.

Casa de la ​Cultura Gonzalo Arango, Gachancipá, Cundinamarca. | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Gachancipá, Cundinamarca

En lengua chibcha, el nombre de Gachancipá quiere decir alfarería del zipa, según el escritor Joaquín Acosta Ortegón, significado que alude a uno de los oficios que realizaban los indígenas de esta zona de Cundinamarca.

El muincipio es reconocido como la ‘cuna de la astronomía chibcha’.

De acuerdo con la Alcaldía, esto se debe al hallazgo en los tiempos de la colonia, en una cueva de la serranía circundante a la población, del calendario muisca y otros elementos de astronomía y matemáticas que los indígenas. El hallazgo fue realizado por José Domingo Duquesne, científico de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada.

Por otra parte, la principal actividad económica es la agricultura, con productos como las flores, las hortalizas y los frutales. “La ganadería y la producción de lácteos también son actividades económicas importantes. Además, el municipio ha experimentado un crecimiento en el sector industrial y comercial, impulsado por su proximidad a Bogotá”, destaca la Gobernación en su sitio web.

Atractivos

La riqueza del territorio de Gachancipá, con sus paisajes montañosos, también ofrece un espacio apropiado el turismo de naturaleza.

Entre sus atractivos, la Gobernación señala que un lugar de especial interés es la iglesia de San Bartolomé, la cual fue construida en el siglo XVIII y se ha convertido en un símbolo del municipio por su historia y arquitectura. Adicionalmente, la plaza principal está rodeada de varias edificaciones coloniales.