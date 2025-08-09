En Cundinamarca, más allá de los destinos ampliamente conocidos, existen municipios que preservan la tranquilidad, la autenticidad y la conexión profunda con su entorno natural. Son lugares donde las jornadas se viven sin prisa, el sonido predominante es el de los ríos, el viento y las aves, y la interacción con la comunidad se da en un marco de calidez y sencillez. Estos pueblos no solo ofrecen descanso, sino también la oportunidad de sumergirse en paisajes montañosos, climas agradables y tradiciones locales.