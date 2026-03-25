Turismo

Pueblos antioqueños para visitar en Semana Santa: desde la cuna de la Madre Laura hasta el Santuario del Señor Caído

Estos municipios fueron presentados ante la Red Mundial de Turismo Religioso.

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Redacción Turismo
25 de marzo de 2026, 2:41 p. m.
Iglesia de Santa Bárbara en Santa Fe de Antioquia.
Iglesia de Santa Bárbara en Santa Fe de Antioquia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Antioquia continúa fortaleciendo su red de turismo religioso sostenible. Por eso, ha participando activamente en la Red Mundial de Turismo Religioso, programa del Tourism and Society Think Tank, donde presentó nueve municipios que se consolidan como destinos donde la tradición y la fe se entrelazan.

En estos destinos, los viajeros encuentran templos y santuarios únicos, como las siete iglesias coloniales de Santa Fe de Antioquia, joyas arquitectónicas que lo consolidan como un lugar imperdible para hacer turismo religioso.

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Elegido como uno de los municipios imperdibles para visitar, especialmente en temporadas como la Semana Santa, entre sus sitios de interés religioso se destacan: la Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción; el Museo de Arte Religioso; el Templo de Santa Bárbara; y la Capilla San Juan Nepomuceno.

Por otro lado se encuentra Jericó, también conocido como la “cuna de la Madre Laura”, donde es posible visitar la casa natal de esta santa colombiana, así como otros templos que incluye, la Catedral Nuestra Señora de Las Mercedes; el Santuario del Inmaculado Corazón de María; el Monasterio Hermanas Clarisas; la Capilla de la Visitación; y la Iglesia de San Francisco.

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Jericó es un destino que lo tiene todo: es perfecto para quienes disfrutan el turismo religioso y el ecoturismo. Foto: Adobe Stock

Girardota, hogar del Santuario del Señor Caído, es otro municipio antioqueño recomendado para visitar en Semana Santa, donde también se encuentra la Catedral Nuestra Señora del Rosario; la Parroquia San Esteban de Hato Grande; y el Monasterio y capilla de los Hermanos Contemplativos del Carmelo en la vereda Juan Cojo, señala el portal de turismo Antioquia es Mágica.

A la lista se suma el municipio de Angostura, con sitios como el Templo parroquial San José- Santuario del Padre Marianito; el Museo Padre Marianito; las Cuevas del Padre Marianito, entre otros.

Angostura Antioquia
Esta parroquia es Bien de Interés Cultural. Foto: Alcaldía Municipal de Angostura/API.

Otros municipios que se destacan por su mezcla de fe y tradición en Antioquia

  • San Pedro de los Milagros

Su fervor religioso lo ha convertido en un SITIO turístico que atrae a varios feligreses, invitándolos a conocer sitios como la Basílica del Señor de los Milagros, considerada uno de los principales santuarios de peregrinaje de Antioquia.

  • La Ceja

La ruta religiosa por este municipio incluye paradas en la Capilla Museo Nuestra Señora de Chiquinquirá; la Basílica Menor Nuestra Señora del Carmen; y la Capilla Fray Eugenio, entre otros.

  • Marinilla

Lugares como el Museo de Los Cristos, Cruces y Crucifijos, la Capilla de Jesús Nazareno y la Parroquia de La Asunción, lo consolidan como un pueblo ideal para el turismo religioso.

Marinilla, Antioquia
El municipio de Marinilla está ubicado cerca de Medellín. Foto: Getty Images
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  • El Peñol

Uno de sus sitios de interés religioso imperdible es la réplica del Viejo Peñol, un lugar que recrea y mantiene vivo el recuerdo del antiguo pueblo, donde es posible recorrer sitios emblemáticos como la iglesia.

  • El Santuario

En este municipio antioqueño se encuentra la Basílica Menor san Judas Tadeo, la Casa Museo del presbítero Jesús Antonio Gómez, el Templo parroquial Nuestra Señora de Chiquinquirá y más templos que prometen una experiencia única.