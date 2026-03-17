A orillas del río Magdalena se ubica uno de los municipios más jóvenes de Antioquia: estos son sus encantos

Con una temperatura promedio de 34 grados centígrados, este es uno de los municipios más jóvenes de Antioquia y es considerado un destino ideal para quienes disfrutan de los deportes acuáticos, gracias a su ubicación privilegiada a orillas del río Magdalena.

Se trata de Puerto Triunfo, un lugar en el que los viajeros pueden disfrutar de diversos atractivos que son ideales para vivir momentos diferentes y de experiencias únicas.

A dos horas de Medellín, este es el pequeño pueblo que enamora en el norte de Antioquia con sus zócalos y fachadas coloridas

En la lista de sitios de interés para visitar están las Cavernas Los Pantágoras, que es un conjunto de más de 50 cavernas, consideradas área natural protegida, patrimonio de la tribu indígena Los Pantágoras, quienes habitaron el Magdalena Medio y el Oriente Antioqueño.

En estas cuevas hay ritos religiosos grabados o petroglifos de indicación con una antigüedad de 500 años o más. Allí también se extraía la grasa de los guácharos.

Puerto Triunfo es un destino para disfrutar de la naturaleza. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

Un atractivo más es la Reserva Río Claro. El portal Turismo Antioquia Travel indica que el cuerpo de agua de mayor importancia en esta tierra es el río Claro, que desemboca en el río Magdalena y cubre 500 hectáreas repartidas entre los municipios de Sonsón, Puerto Triunfo y San Luis.

Este afluente cuenta con zonas cristalinas que funcionan como balnearios; sin embargo, su principal atractivo es la reserva Cañón del Río Claro, en la que es posible practicar todo tipo de actividades náuticas y hacer avistamiento de aves y monos.

Así es uno de los municipios más pequeños de Antioquia, tiene nombre de ciudad española y es considerado un paraíso ecológico

Otro encanto para los turistas es La Danta, un paraíso escondido entre los municipios de Puerto Triunfo, Doradal y Sonsón. Es un buen escenario para disfrutar de actividades como el ecoturismo. Es un espacio que está rodeado de naturaleza y agua, y cuenta con cascadas, reservas naturales, cavernas y montañas de mármol.

En este municipio ubicado en el Magdalena medio antioqueño, también se encuentra la Hacienda Nápoles, que surgió como una apuesta de transformación para la región del Magdalena medio en materia de conservación y desarrollo turístico.

Puerto Triunfo es un buen destino para los amantes de la aventura. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Un poco de historia

Puerto Triunfo es uno de los municipios más jóvenes de Antioquia. Los datos históricos indican que hacia 1905 había un paraje del vecino municipio de San Luis sobre el río Magdalena, conocido como El Triunfo.

Este lugar se denominaría luego Puerto Uribe, y la combinación de estos dos apelativos terminaría con el tiempo asignándole el nombre de Puerto Triunfo, en los años 70.

Su ubicación privilegiada sobre el Magdalena lo hace diferente e ideal para conocer. Se caracteriza por ser un destino rico en fauna y flora, con una amplia y buena atención hotelera.