El norte antioqueño representa una de las nueve subregiones en que está dividido este departamento. Este territorio se ubica en plena cordillera Central, entre el área norte del Valle de Aburrá y el nudo de Paramillo, según información de la Gobernación.

Son tierras de gran riqueza hídrica, pues están bañadas por los ríos Cauca, Nechí, Grande, Chico, Guadalupe, Andrés, Valdivia, Espíritu Santo, Ituango, Pescador, además de numerosas caídas y fuentes de agua que lo potenciaron como gran productor de energía. El río Cauca es el eje del sistema hidrográfico de esta parte del territorio antioqueño.

Allí hay 17 municipios y uno que es considerado uno de los más lindos es Carolina del Príncipe, un poblado pequeño, con menos de 4.000 habitantes y que ofrece una temperatura promedio de 19 grados centígrados, según información del portal Turismo Antioquia Travel.

El templo de Carolina del Príncipe es uno de sus principales atractivos. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Se caracteriza por tener una arquitectura colonial muy conservada, donde sobresalen sus balcones y una plaza principal de gran belleza junto con su imponente templo parroquial que captura la atención de todos los visitantes.

Allí sus habitantes celebran en el mes de octubre el Festival de los Balcones, donde sus habitantes hacen honor a su denominación como El Jardín Colonial de América, decorando sus casas con las mejores flores de la zona.

Es un destino de gran riqueza natural, donde sobresalen los embalses hidroeléctricos de Troneras y Miraflores, razones por las que le ha apostado al ecoturismo y al turismo de aventura, según información del portal Puebliando por Antioquia.

Estas son razones por las que visitar este municipio es vivir experiencias mágicas de conexión con la cultura y la naturaleza.

Sitios de interés

Como ya se mencionó, los embalses que se encuentran en este territorio son uno de sus principales atractivos. El de Miraflores ofrece una exuberante vegetación y se ha convertido en un destino popular para los amantes de la naturaleza y los aficionados a los deportes acuáticos.

Carolina del Príncipe conserva en una buena condición su arquitectura colonial. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

Destacan sus aguas cristalinas que ofrecen un refugio tranquilo y sereno, donde se puede disfrutar de actividades como la pesca, el remo y el senderismo en sus alrededores.

Por su parte, el de Troneras, ubicado a solo 15 minutos del pueblo, se ha convertido en un punto de encuentro para los amantes de la naturaleza y los entusiastas de los deportes acuáticos. Sus aguas tranquilas ofrecen un espacio ideal para la navegación, la pesca y el disfrute de diversas actividades al aire libre, según Turismo Antioquia Travel.

Para quienes prefieren otro tipo de planes, están otros lugares como el Santuario Mariano la Inmaculada Concepción, la Casa de la Cultura, el parque principal y el monumento a Juanes, dado que la familia del cantante es de este municipio y él pasó allí su infancia.