El pueblo antioqueño, reconocido por sus calles empedradas y paisajes montañosos, ideal para el turismo religioso y cultural

El departamento de Antioquia es el más poblado del país y es el que tiene el mayor número de municipios (125).

Uno de ellos es Angostura, ubicado a 132 kilómetros de Medellín, a tres horas aproximadamente de distancia en vehículo.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia Travel, esta población de más de 12.000 habitantes es reconocida por sus calles empedradas y veredas con paisajes hermosos al pie de montañas y ríos.

De igual manera, se destaca por sus trapiches que producen panela de buena calidad.

El municipio antioqueño cuyo nombre refleja su belleza y colorido; una joya para conocer a tres horas de Medellín

Angostura también es la tierra de adopción del sacerdote Mariano de Jesús Euse, el padre Marianito. Este prelado nació en Yarumal, vecino de Angostura, en el año 1845, pero se trasladó al municipio desde muy joven y allí ejerció el sacerdocio durante 45 años. Fue beatificado el 8 de abril de 2000.

Otro de los hijos ilustres del municipio es el poeta Porfirio Barba Jacob.

Vista panorámica del municipio de Angostura, Antioquia Foto: Cortesía - Alcaldía Angostura Antioquia

Sitios de interés

Entre los principales atractivos se encuentran las cuevas del padre Marianito. Ubicadas en la vereda La Quinta, fueron el lugar donde el padre Marianito se refugió durante la Guerra de los Mil Días. “Allí realizaba las misas, celebraba bautizos y matrimonios. Es un atractivo religioso que debe conocer para aprender un poco más de historia”, señala Antioquia Travel.

A menos de una hora de Medellín: El pueblo antioqueño que tiene nombre de prócer y es reconocido por su tradición religiosa

El templete de la Virgen del Carmen es otro sitio destacado. Se construyó en el año 1968 bajo el liderazgo del presbítero José Dolores García. “Allí se realizan diferentes actividades religiosas y desde allí se puede disfrutar de un excelente paisaje de zonas urbanas y rurales del Municipio; adicionalmente, es un lugar para realizar actividades donde se puede compartir en familia y con amigos”, agrega la publicación turística antioqueña.

El templo San José de Angostura también se reconoce como uno de los sitios imperdibles. Fue construido en el año 1822 y se convirtió en el santuario del padre Marianito.

La casa museo de Porfirio Barba Jacob es otro lugar para visitar. Su construcción inició en 1978 y fue abierta cinco años más tarde como un espacio de patrimonio cultural del municipio y para conservar el legado del poeta.

La hacienda Las Margaritas es otra parada ineludible al visitar Angostura. Está ubicada en la vereda La Culebra. “Es una casona de la época de la República, con un estilo colonial y en ella se conserva la memoria de uno de los poemas más emblemáticos de Porfirio Barba Jacob, ‘La Parábola del Retorno’”, subraya Antioquia Travel.