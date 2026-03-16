Turismo

Estos son los encantos del municipio antioqueño que es apodado ‘patrimonio cultural del suroeste’, un destino con historia y tradición

Se ubica a 101 kilómetros de Medellín.

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Redacción Semana
16 de marzo de 2026, 12:06 p. m.
Paisaje de Valparaíso, Antioquia.
Paisaje de Valparaíso, Antioquia. Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía de Valparaíso

Antioquia es uno de los departamentos más visitados de Colombia gracias a su mezcla de naturaleza, bellos pueblos, rica gastronomía y aventura.

Uno de sus municipios es Valparaíso, ubicado a 101 kilómetros de Medellín, a tres horas de trayecto en vehículo.

Esta población es conocida con el apodo de ‘Patrimonio cultural del suroeste de Antioquia’ y su actividad económica más importante es el cultivo de café, de acuerdo con el portal de turismo Antioquia Travel.

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“Como bien su apelativo lo indica, este municipio es el lugar perfecto para disfrutar e impregnarse de la cultura del suroeste antioqueño, ya que este se compone de años de historia patria y rezagos de la tribu indígena Caramanto. Además, su estructura económica basada en el café por excelencia ha tenido la posibilidad de reinventarse incorporando gran variedad de frutas y verduras”, subraya la publicación.

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La Gobernación de Antioquia señala que el lugar en el que se encuentra ubicado el municipio estuvo habitado en sus inicios por la tribu Caramanto, derivada de la gran familia de los katíos. Estos indígenas huyeron de estas zonas bajo el fuego de los conquistadores.

Sus primeros pobladores fueron integrantes de las tribus Cartama, descendientes de los Caramanto. Estas tribus, conformadas por guerreros y no guerreros, abandonaron el territorio a la llegada de los españoles”, subrayó la entidad.

El primer nombre del poblado fue El Hatillo y, posteriormente, recibió su denominación actual, Valparaíso, en honor a la ciudad chilena del mismo nombre.

Valparaíso, Antioquia
Valparaíso, en Antioquia, es un destino lleno de historia. Foto: Getty Images

“Se rebautizó el poblado con el nombre actual, Valparaíso, en memoria de la ciudad chilena de igual nombre. En aquel año (1864), la Asamblea de Antioquia crea el municipio con la misma denominación”, subrayó la Gobernación.

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Sitios de interés

Entre sus principales sitios de interés se destaca, en primer lugar, la iglesia parroquial de Santa Ana, la más importante del municipio y que se encuentra en el parque principal.

Otro lugar que se resalta es la Casa Museo Rafael Uribe Uribe, situada a un kilómetro de la cabecera municipal. Este es el lugar de nacimiento del célebre militar liberal que fue una figura reconocida en la política colombiana entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. En la edificación se encuentra una estatua en su honor y es destacado como el referente del municipio.

Un tercer sitio imperdible son los petroglifos que se encuentran en la vereda La Sardina, a 5 kilómetros del casco urbano. Estos grabados son las primeras muestras de arte por parte de los indígenas caramantos que habitaban la región, señala Antioquia Travel.

La quebrada Bequedo también es un lugar destacado. Se encuentra en la vereda San Antonio, a 7 kilómetros de la cabecera. Allí se encuentra un “conjunto de cuerpos de agua rodeado por algunas cavernas”.