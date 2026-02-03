El municipio antioqueño cuyo nombre refleja su belleza y colorido; una joya para conocer a tres horas de Medellín

Viajar por Antioquia puede convertirse en uno de los mejores planes para realizar en Colombia. Este departamento destaca no solo por su belleza natural, sino por sus arraigadas tradiciones, su riqueza histórica y la amabilidad de su gente.

Es un destino que ofrece un sinnúmero de oportunidades para vivir experiencias diferentes, ya sean de aventura, culturales o gastronómicas, pues son tierras en las que la oferta es diversa y para todos los gustos.

Estos son tres de los pueblos más coloridos de Antioquia: ¿qué actividades al aire libre ofrece cada uno?

Este departamento es el que mayor número de municipios tiene y uno de ellos es Patrimonio de Colombia, además de ser considerado uno de los más lindos del país. Es un lugar mágico que destaca en medio de montañas y una gran riqueza natural.

Su nombre hace honor a su belleza. Se trata de Jardín, en cuyas calles se aprecia el colorido de sus casas, pero también el de las flores de todos los tonos que adornan sus balcones y que engalanan cada una de las esquinas y rincones de este pueblo, reconocido por la ONU Turismo como uno de los mejores para hacer turismo en el mundo.

Jardín es un destino tranquilo y acogedor que vale la pena visitar en Antioquia. Foto: Gobernación de Antioquia/API.

Está ubicado en el suroeste del departamento, a un poco más de tres horas de Medellín y con una temperatura promedio de 19 grados centígrados, que se disfrutan en medio de montañas y lindos paisajes.

Arquitectura colonial y belleza natural

Se le conoce como ‘ciudad de los muchos cerros’, y entre sus características más destacadas está su arquitectura colonial, sus balcones coloridos y su amplio parque principal, que invita a la tertulia y permite un ambiente agradable para propios y extraños, según indica el portal oficial Turismo Antioquia Travel.

El pueblo de Antioquia, reconocido por su producción de fresa y hermosos paisajes, un destino perfecto para los aventureros

Además de la belleza de su zona urbana, este agradable municipio antioqueño cuenta con diferentes espacios llenos de verde en los que los viajeros pueden disfrutar de cascadas, lagos y rutas camineras que atraen a quienes disfrutan de la aventura, el senderismo y el contacto con la naturaleza.

Edificios coloniales en el municipio de Jardín, Antioquia Foto: Getty Images/iStockphoto

Este destino es una buena opción para pasar unos días de descanso en pareja, con amigos o en familia. En sus alrededores, el pueblo tiene una amplia oferta de finca-hoteles y hoteles rodeados de paisajes encantadores que llaman a disfrutar.

Jardín invita a la aventura, pero al ser un municipio cafetero, allí también es posible visitar fincas en donde se cultiva este grano para conocer sobre el proceso del mismo. A esto se suman planes como visitar las trucheras de la zona para degustar de este delicioso plato y hacer un recorrido por sus referentes culturales e históricos del área urbana.

Se dice que quien llega hasta allí siempre va a querer regresar porque en cada visita el viajero tiene la posibilidad de ir a lugares nuevos para estar con la familia o los amigos.