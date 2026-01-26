Estos son tres de los pueblos más coloridos de Antioquia: ¿qué actividades al aire libre ofrece cada uno?

Aunque el departamento de Antioquia alberga varios pueblos reconocidos por sus fachadas vibrantes y coloridas que reflejan la cultura paisa, a continuación se mencionarán tres opciones ideales de estos destinos para realizar viajes cortos desde Medellín y las actividades al aire libre que ofrece cada uno.

En primer lugar, se destaca Guatapé, considerado como el ejemplo más claro de “pueblo colorido” en Antioquia. Sus calles están decoradas con zócalos vivos y llenos de motivos que cuentan historias de la vida local y las tradiciones del territorio, lo que hace del recorrido urbano una experiencia visual única en la que muchos turistas aprovechan para tomarse las mejores fotos de su viaje.

Este pueblo se encuentra a solo dos horas de Medellín y entre sus atractivos más emblemáticos se encuentra la Piedra del Peñol, un monolito que representa todo un reto para los amantes del deporte y las buenas vistas, ya que al subir sus más de 200 escalones, como recompensa, los viajeros pueden contemplar fascinantes vistas panorámicas al embalse, el símbolo turístico más representativo de Guatapé.

Algunos de los deportes que se pueden disfrutar en este lago y el malecón son canotaje, kayak, natación, remo, esquí náutico, vela, parapentismo, ala delta, wakeboard y más, señala el portal de turismo Antioquia es Mágica.

La Piedra del Peñol, en Guatapé, es uno de los destinos más visitas en Antioquia. Foto: Getty Images

La segunda opción es Jardín, un paraíso lleno de tours ecológicos, ubicado a unos 131 kilómetros de Medellín, lo que equivale a un viaje de menos de 4 horas. Pese a que está un poco más alejado de la capital antioqueña que Guatapé, este municipio se consolida como un imperdible del departamento.

El interés que despierta entre los turistas se debe a su paisaje urbano vibrante, con casas coloridas y balcones llenos de flores que bordean calles empedradas. Su centro histórico, donde está la Basílica de la Inmaculada Concepción, es un ejemplo de patrimonio cultural que cautiva a sus visitantes.

Recorrer este pueblo significa contemplar majestuosas e imponentes montañas verdes y, a lo largo del trayecto, encontrar joyas naturales como cascadas o fincas cafeteras que ofrecen experiencias auténticas de la tradición paisa.

Este municipio es considerado uno de los más lindos de Antioquia. Foto: Getty Images

Por último, se destaca El Carmen de Viboral, también conocido como ‘cuna de la cerámica artesanal’. Situado a menos de 2 horas de Medellín, este pueblo cautiva con sus calles adornadas con cerámicas pintadas a mano en colores vivos, reflejando su rica tradición artesanal que se extiende a talleres y museos locales.

Debido a estas característica, es considerado un destino perfecto para amantes del arte y la gastronomía. Uno de sus sitios turísticos más populares es el Paseo del Ángel, un angosto callejón comercial cubierto por sombrillas de colores muy parecido al de Guatapé, pero con la diferencia de darle la bienvenida a sus visitantes con mural de cerámica.

Hacer un recorrido por los hornos y las chimeneas que aún se conservan, permite conectarte con la historia de la tradición cerámica y entender por qué ha sido el eje del desarrollo de este municipio, ofreciendo una experiencia enriquecedora a los turistas.