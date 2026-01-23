El acogedor municipio cundinamarqués, cerca de Bogotá, que sorprende con más de seis majestuosas cascadas

La proximidad de Bogotá con los pueblos de Cundinamarca convierte a este departamento en una opción perfecta para desconectarse de la rutina y tomar un respiro del bullicio de la ciudad, ya sea durante un fin de semana o como parte de unas vacaciones cortas.

Su fácil acceso y diversidad de paisajes lo transforman en un lugar imperdible, especialmente para quienes buscan descanso, naturaleza y tranquilidad a pocos kilómetros de la capital colombiana, ofreciendo rincones mágicos como el municipio de La Vega.

Esta población, ubicada en la provincia de Gualivá, a aproximadamente 60 kilómetros al noroeste de Bogotá (lo que representa un viaje en carro de aproximadamente 1 hora y 30 minutos), sorprende a sus visitantes con más de seis majestuosas cascadas, joyas naturales que crean escenarios de ensueño.

Este conjunto de caídas de agua, conocido como las cascadas Manai, reúne nueve impresionantes cascadas inmersas en un entorno de exuberante vegetación y paisajes únicos que cautivan a quienes lo visitan.

El destino brinda una experiencia auténtica de conexión con la naturaleza, perfecta para viajeros que buscan combinar aventura, descanso y contacto directo con escenarios naturales, lejos del ritmo acelerado de la ciudad.

Panorámica de La Vega, Cundinamarca. Foto: Cortesía - Alcaldía de La Vega

Para gozar de estas cascadas, se debe realizar un recorrido que adentra a los turistas en caminos naturales que invitan a descubrir de cerca la flora, la fauna y la abundante riqueza hídrica de la zona. A lo largo del trayecto, cada cascada revela escenarios que todo amante de la fotografía quisiera registrar con su cámara.

Además, más allá de presentar imponentes caídas de agua, también ofrece pozos naturales y ambientes serenos que transmiten una profunda sensación de calma y conexión con el entorno.

@diariodeunviaje Las 9 cascadas que puedes conocer en un mismo lugar, cerca de Bogotá ¿Ya las conocías? 🩵 (recuerda que no soy agencia, solo recomiendo mis viajes) El lugar se llama Manai Cascadas el Chúpal. La entrada vale $30.000 por persona Es un recorrido que puedes hacer a tu gusto, con bastantes escalones y donde podrás ver 9 diferentes tipos de cascadas. Yo fui en carro y es 20 km por carretera destapada desde La Vega 💪🏻 #cascadascolombia #cascadas #colombia #lavega #senderismp #colombiana #camping #planescercadebogota #planescercaabogota #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ♬ sonido original - tata.diariodeunviaje

Otros sitios de interés para visitar en La Vega

Entre los lugares turísticos que se pueden incluir en el itinerario para disfrutar al máximo el viaje hasta La Vega, en el departamento de Cundinamarca, se destaca el Parque Ecológico Laguna del Tabacal, uno de los mayores tesoros naturales del municipio y un referente turístico en la región.

Este atractivo está situado a tan solo 7 kilómetros del casco urbano y cautiva a sus visitantes con su combinación de biodiversidad, historia, cultura y espiritualidad.

Otro de los atractivos es el cerro de Butulú, un escenario cargado de historia y tradición cultural que, gracias a su belleza y majestuosidad, se ha convertido en un imán para aventureros y amantes de la naturaleza.

El recorrido hasta este lugar invita a los visitantes de La Vega a transitar por senderos veredales que serpentean entre fincas rurales y frondosos bosques, ofreciendo paisajes encantadores y una experiencia auténtica de conexión con el entorno natural y la vida campesina de la región.