Así es el rincón mágico del Huila donde una imponente cascada y un sendero ecológico enamoran a los viajeros

Si es amante de la naturaleza y disfruta especialmente de aquellos escenarios donde el agua es la gran protagonista, este rincón mágico del Huila podría estar incluido en su lista de próximos destinos por descubrir en Colombia.

Rodeado de paisajes verdes, sonidos naturales y una atmósfera de tranquilidad, el lugar se convierte en un refugio ideal para quienes buscan conectarse con entornos auténticos y poco frecuentados que dan cuenta de la abundancia de fuentes hídricas que goza el país.

Este lugar lleno de encanto es el Salto de Bordones, una majestuosa cascada de cerca de 400 metros de altura que se impone con fuerza y elegancia en el paisaje huilense, posicionándose como una de las más altas del territorio nacional.

Su imponente caída de agua, visible desde distintos puntos del entorno, crea un espectáculo natural que deja sin aliento a quienes la visitan y se convierte en el principal atractivo de la zona, ubicada exactamente en el municipio de Isnos.

Para disfrutar de una experiencia más agradable y segura durante la visita a este rincón mágico del Huila, es fundamental tener en cuenta algunas recomendaciones clave antes de iniciar el recorrido por su entorno rodeado de exuberante vegetación y riqueza natural.

El primer aspecto a considerar es la vestimenta. Se recomienda emprender la aventura con ropa cómoda, impermeable y transpirable, ideal para adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes propias de este tipo de escenarios naturales.

Por otro lado, es esencial elegir un calzado adecuado, preferiblemente botas con buen agarre y soporte para el tobillo. En este punto es importante tener en cuenta que no se recomienda estrenar el calzado el mismo día de la caminata, ya que podría causar rozaduras, ampollas o incomodidades que afectan la experiencia.

Adicionalmente, vale la pena llevar una mochila con ropa de cambio, hidratación, snacks como barras de cereal, bocadillos, frutas y frutos secos, documentos personales y medicamentos, en caso de estar en algún tratamiento o para tratar malestares generales como el dolor de cabeza.

Otros tesoros ocultos de Isnos para descubrir

Además de visitar el popular Salto de Bordones, en el municipio huilense de Isnos, los viajeros tienen la oportunidad de descubrir otros tesoros ocultos que enamoran a primera vista por su belleza natural, como el Salto del Mortiño, otra cascada que se consolida como la segunda caída de agua más importante de Isnos, con aproximadamente 200 metros de altura.

Esta joya natural está formada por la quebrada La Chorrera y puede contemplarse desde las rocas del Cañón del Mortiño, según explica el portal Huila Travel.

Otros atractivos son sus parques arqueológicos de la cultura agustiniana, que datan de épocas muy cercanas a las de San Agustín, entre ellos el Parque Los Ídolos, que fue declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad por la Unesco.

En la zona rural de Isnos es posible practicar rafting en el río Magdalena, ampliando la posibilidad no solo de contemplar hermosos sitios de interés, sino de vivir experiencias emocionantes.