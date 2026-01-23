Turismo

Así es el rincón mágico del Huila donde una imponente cascada y un sendero ecológico enamoran a los viajeros

Se trata de uno de los atractivos más fascinantes para descubrir en la ‘capital panelera’ del departamento.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
23 de enero de 2026, 5:24 p. m.
Salto de Bordones en el Huila, una de las caídas de agua más altas de Colombia
Salto de Bordones en el Huila, una de las caídas de agua más altas de Colombia Foto: Getty Images/iStockphoto

Si es amante de la naturaleza y disfruta especialmente de aquellos escenarios donde el agua es la gran protagonista, este rincón mágico del Huila podría estar incluido en su lista de próximos destinos por descubrir en Colombia.

Rodeado de paisajes verdes, sonidos naturales y una atmósfera de tranquilidad, el lugar se convierte en un refugio ideal para quienes buscan conectarse con entornos auténticos y poco frecuentados que dan cuenta de la abundancia de fuentes hídricas que goza el país.

El pueblo de Boyacá que en el pasado se llamó Guatoque y debió ser cambiado de su lugar original: es un destino ideal para la aventura

Este lugar lleno de encanto es el Salto de Bordones, una majestuosa cascada de cerca de 400 metros de altura que se impone con fuerza y elegancia en el paisaje huilense, posicionándose como una de las más altas del territorio nacional.

Su imponente caída de agua, visible desde distintos puntos del entorno, crea un espectáculo natural que deja sin aliento a quienes la visitan y se convierte en el principal atractivo de la zona, ubicada exactamente en el municipio de Isnos.

Turismo

El atractivo turístico del Quindío donde las mariposas y una asombrosa colección de palmas nativas crean un escenario único

Turismo

El pueblo de Boyacá que en el pasado se llamó Guatoque y debió ser cambiado de su lugar original: es un destino ideal para la aventura

Turismo

El municipio tolimense donde el mangostino es su fruta insignia, un destino lleno de sabor y tradición

Turismo

Bogotá, recertificada como destino turístico inteligente

Turismo

Aerolínea fortalece la conectividad de Bucaramanga con tres rutas nacionales y una internacional hacia Aruba

Turismo

Así es uno de los pueblos más jóvenes de Cundinamarca; tiene nombre de planta y está a solo 20 kilómetros de Bogotá

Turismo

Estos son los encantos del municipio menos poblado del suroeste antioqueño, un destino con historia y riqueza cultural

Turismo

Orgullo nacional: dos ciudades colombianas fueron seleccionadas como las más atractivas del mundo

Turismo

Tres pueblos de Cundinamarca para conocer en este inicio de 2026

Para disfrutar de una experiencia más agradable y segura durante la visita a este rincón mágico del Huila, es fundamental tener en cuenta algunas recomendaciones clave antes de iniciar el recorrido por su entorno rodeado de exuberante vegetación y riqueza natural.

@juan_viajero

📍Salto De Bordones 🗺️ Isnos - Huila - Colombia 🇨🇴 💰 $15.000 por persona . . . . #saltodebordones #isnos #bordoneshotel #juanviajero #cascadascolombia #bordones😎

♬ som original - _𝙧𝙮𝙭𝙣

El primer aspecto a considerar es la vestimenta. Se recomienda emprender la aventura con ropa cómoda, impermeable y transpirable, ideal para adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes propias de este tipo de escenarios naturales.

Por otro lado, es esencial elegir un calzado adecuado, preferiblemente botas con buen agarre y soporte para el tobillo. En este punto es importante tener en cuenta que no se recomienda estrenar el calzado el mismo día de la caminata, ya que podría causar rozaduras, ampollas o incomodidades que afectan la experiencia.

Adicionalmente, vale la pena llevar una mochila con ropa de cambio, hidratación, snacks como barras de cereal, bocadillos, frutas y frutos secos, documentos personales y medicamentos, en caso de estar en algún tratamiento o para tratar malestares generales como el dolor de cabeza.

Otros tesoros ocultos de Isnos para descubrir

Además de visitar el popular Salto de Bordones, en el municipio huilense de Isnos, los viajeros tienen la oportunidad de descubrir otros tesoros ocultos que enamoran a primera vista por su belleza natural, como el Salto del Mortiño, otra cascada que se consolida como la segunda caída de agua más importante de Isnos, con aproximadamente 200 metros de altura.

Esta joya natural está formada por la quebrada La Chorrera y puede contemplarse desde las rocas del Cañón del Mortiño, según explica el portal Huila Travel.

El municipio tolimense donde el mangostino es su fruta insignia, un destino lleno de sabor y tradición

Otros atractivos son sus parques arqueológicos de la cultura agustiniana, que datan de épocas muy cercanas a las de San Agustín, entre ellos el Parque Los Ídolos, que fue declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad por la Unesco.

En la zona rural de Isnos es posible practicar rafting en el río Magdalena, ampliando la posibilidad no solo de contemplar hermosos sitios de interés, sino de vivir experiencias emocionantes.

Más de Turismo

Salto de Bordones, Huila

Así es el rincón mágico del Huila donde una imponente cascada y un sendero ecológico enamoran a los viajeros

Jardín Botánico del Quindío

El atractivo turístico del Quindío donde las mariposas y una asombrosa colección de palmas nativas crean un escenario único

Santa Sofía, Boyacá

El pueblo de Boyacá que en el pasado se llamó Guatoque y debió ser cambiado de su lugar original: es un destino ideal para la aventura

San Sebastián de Mariquita, Tolima Administrar Sitio

El municipio tolimense donde el mangostino es su fruta insignia, un destino lleno de sabor y tradición

Centro histórico de Bogotá

Bogotá, recertificada como destino turístico inteligente

Avión volando

Aerolínea fortalece la conectividad de Bucaramanga con tres rutas nacionales y una internacional hacia Aruba

El Rosal - Cundinamarca

Así es uno de los pueblos más jóvenes de Cundinamarca; tiene nombre de planta y está a solo 20 kilómetros de Bogotá

Montebello, Antioquia

Estos son los encantos del municipio menos poblado del suroeste antioqueño, un destino con historia y riqueza cultural

Viajeros

Orgullo nacional: dos ciudades colombianas fueron seleccionadas como las más atractivas del mundo

Villeta, Cundinamarca

Tres pueblos de Cundinamarca para conocer en este inicio de 2026

Noticias Destacadas