El municipio tolimense donde el mangostino es su fruta insignia, un destino lleno de sabor y tradición

El departamento del Tolima es un destino lleno de contrastes y encanto, privilegiado por contar con todos los pisos térmicos y una gran variedad de relieves que lo convierten en una región ideal para todo tipo de viajeros.

Esta diversidad que goza este territorio se ve reflejada en sus paisajes, su abundante flora y fauna, y en una riqueza cultural que se expresa a través de la música, las tradiciones y una gastronomía que resalta el carácter alegre y hospitalario de su gente, destaca el portal oficial de turismo Colombia Travel.

Como parte de los encantos que lo convierten en un destino único para visitar en Colombia, se destaca el municipio de San Sebastián de Mariquita, un lugar que sobresale por su amplia y colorida oferta frutal, considerada uno de los principales atractivos.

En esta población, el mangostino es la fruta insignia; sin embargo, explorarlo significa adentrarse en un auténtico paraíso de sabores y tradiciones. Estas cualidades le han permitido consolidarse como la ‘capital frutera de Colombia’ y la ‘capital de la Ruta Mutis’, señala la Alcaldía Municipal en su sitio web.

La Ermita del Señor de los Milagros. Foto: Crédito: Gobernación del Tolima / API

San Sebastián de Mariquita también es reconocido como la primera capital de Colombia tras la colonización española, cautivando a sus visitantes especialmente por la exquisita oferta de frutos tropicales que ofrece, entre los que se destaca la manga de azúcar, junto a otros productos agrícolas cultivados y transformados en la región.

Rodeado de paisajes exuberantes, este municipio tolimense también sorprende por su riqueza hídrica, su variada flora y fauna, y su ubicación estratégica en el centro del país, lo que lo convierte en un punto ideal para el turismo.

Algunos de sus sitios de interés que más despiertan curiosidad entre los viajeros son: la tumba de Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de Santa Fe de Bogotá, el Santuario de la Ermita y las Ruinas de Santa Lucía, espacios que invitan a hacer un recorrido por su historia y tradición.

La Plaza de Armas o Plaza Mayor José Celestino Mutis es uno de sus lugares más emblemáticos, famosa por conservar las medidas de las plazas mayores de España. En ella se levanta el obelisco, el cual fue erigido en el año de 1815 en conmemoración de los 100 años de la constitución del estado soberano e independiente de Mariquita.

Joyas naturales del Tolima. Foto: Créditos: Gobernación del Tolima / API

Para los amantes de la naturaleza, el pueblo ofrece escenarios mágicos como las cascadas del río Medina, la Laguna del Silencio, también denominada Laguna de la Serpiente Dorada, y el balneario Cancún o Río Sucio.

Las cascadas del río Medina forman un lugar conocido por sus aguas frescas y cristalinas que descienden de lo alto de la cordillera central hasta llegar a esta zona, y por el imponente paisaje que lo rodea.

Durante su recorrido se encuentran cerca de 20 caídas de agua, conformando lo que se conoce como las cascadas (o cataratas) del río Medina, uno de esos tesoros tolimenses que vale la pena descubrir.