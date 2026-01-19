Turismo

Estos son los encantos del municipio del Tolima que tiene nombre de ciudad española, un destino imperdible a dos horas de Ibagué

Está ubicado a 77 kilómetros de Ibagué.

Redacción Turismo
19 de enero de 2026, 11:26 p. m.
Lérida, Tolima.
Lérida, Tolima. Foto: Facebook Alcaldía de Lérida, Tolima

El departamento del Tolima es un destino con múltiples encantos, que se está consolidando como un destino de descanso y cercano a grandes centros poblados del país, combinando mayor oferta formal, más conectividad y un gasto turístico en rápido crecimiento, según señaló recientemente Procolombia.

Entre sus 47 municipios se encuentra Lérida, ubicado en el norte de esta región y a una distancia de 77 Kilómetros, una hora y 50 minutos, de Ibagué.

Esta población adquirió su nombre actual en 1851, cuando un sacerdote español de origen catalán, conocido como fray Maldonado, pidió ante las autoridades de la región que se cambiara el nombre de Peladeros por el de Lérida.

Según información de la Gobernación del Tolima, el religioso adujo que los paisajes de las tierras tenían similitud con el de la ciudad catalana del mismo nombre.

El pueblo del Tolima que fue cuna de tres presidentes de Colombia, un destino con grandes atractivos naturales

Sitios de interés

La Gobernación destaca varios sitios atractivos del municipio. El primero de ellos es la parroquia de Nuestra Señora del Rosario.

“De acuerdo a los libros parroquiales, la parroquia se erige el 22 de febrero de 1806, siendo el primer párroco el doctor José María Nepomuceno Daza. El 2 de junio de 1840 toma el nombre de parroquia de Coloya. El 15 de marzo de 1851 se le empezó a llamar Nuestra señora del Rosario de Coloya y el pueblo que se llamaba Peladeros toma el nombre de Lérida”, señala la entidad en una reseña.

Un segundo lugar de interés es la glorieta de la Casa de la Cultura. En ella se encuentran tres casetas unidas mediante una estructura en forma de pasarela y se reconoce como un punto de reunión de vecinos y visitantes.

El parque principal también es un lugar de encuentro de los habitantes del municipio. “Este parque se caracteriza por su riqueza paisajística, con especies de la zona y por albergar en su parte central una fuente. En él se llevan a cabo actividades de comercio informal y es punto de reunión”, subraya la Gobernación.

Lérida también es epicentro de varios balnearios que sirven para el disfrute y el esparcimiento. Son piscinas de corrientes naturales que son concurridas, especialmente, en época de verano.

El encantador destino tolimense que ofrece una mezcla de naturaleza e historia, ideal para pasar días de descanso

El puente colgante Juan Domínguez es otro lugar imperdible del municipio. Fue construido en madera y cables de acero en tiempos de la colonia por el arquitecto español Juan Domínguez.

Se espera la participación masiva de todos los candelareños durante el homenaje a la Virgen de la Candelaria.
En materia cultural, entre los eventos culturales que se destacan en el municipio se encuentran las ferias y fiestas patronales, que se llevan a cabo en febrero en honor a la Virgen de la Candelaria, y el Reinado del Arroz. Foto: Cortesía Alcaldía de Candelaria

“Este puente comunica con el antiguo santuario de la virgen de Coloya. Se dice que el arquitecto español construyó y pego las vigas del puente con Calicanto, tiene más de 370 años Es uno de los sitios más concurridos, sobre todo en época de puentes festivos, situado sobre el río Bledo, de aguas cristalinas que allí forma una gran piscina natural”, destaca la Gobernación.

En materia cultural, entre los eventos culturales que se destacan en el municipio se encuentran las ferias y fiestas patronales, que se llevan a cabo en febrero en honor a la Virgen de la Candelaria, y el Reinado del Arroz.

Lérida, Tolima.

Estos son los encantos del municipio del Tolima que tiene nombre de ciudad española, un destino imperdible a dos horas de Ibagué

Noticias Destacadas