El pueblo del Tolima que fue cuna de tres presidentes de Colombia, un destino con grandes atractivos naturales

El Tolima es uno de los departamentos más encantadores de Colombia. Esta región ofrece a sus visitantes naturaleza imponente, cultura, historia y rica gastronomía.

Uno de sus 47 municipios es Chaparral, el de mayor extensión, el cual está ubicado a 163 kilómetros de Ibagué.

Es destacado como un importante centro estudiantil y de vocación agropecuaria. En la actualidad, es uno de los principales productores de café del departamento, según señala la Gobernación del Tolima.

El municipio del Tolima ideal para conocer cuevas y bóvedas milenarias, a dos horas de Ibagué

Así mismo, hace parte del macizo colombiano, situación que brinda potencialidades para “el fomento y desarrollo de proyectos orientados hacia el ecoturismo por la diversidad de paisajes y la exuberancia de la flora y faunas allí predominantes”.

Chaparral, Tolima. Foto: Guillermo Torres

“Este es un centro productor de agua, pues en él nacen importantes afluentes hídricos como los ríos Amoyá, Mendarco, Irco, Ambeima, entre otros”, agrega la entidad.

El nombre Chaparral fue puesto gracias a la gran cantidad de plantas que se encuentran en el municipio y que reciben el nombre de Chaparros.

Sitios de interés

La Gobernación destaca los principales sitios de interés de Chaparral.

Uno de ellos es el Parque de los Presidentes, nombrado en honor a los mandatarios colombianos nacidos en el municipio: José María Melo, Manuel Murillo Toro y Darío Echandía. Es un sitio de encuentro para los habitantes.

El encantador destino tolimense que ofrece una mezcla de naturaleza e historia, ideal para pasar días de descanso

Las cuevas de Tuluní, ubicadas a dos horas de caminata del casco urbano, se destacan entre los principales atractivos naturales del municipio.

La primera de ellas es famosa por ser un sitio donde nunca ha penetrado la luz del sol. Se le conoce como la Cueva de los Guapacoes, ya que estos pájaros nocturnos son sus principales habitantes. La segunda se distingue por sus formaciones rocosas milenarias, a las que se suman las de Copete, un conjunto geológico que incluye la Cueva del Agua, la Caverna del Tigre y la Cueva del Pesebre.

Las cuevas Copete son igualmente destacadas. Se encuentran sobre la margen derecha de la quebrada El Totumo y se formaron debido al agua que se ha infiltrado durante años en las rocas calizas que ahí se encuentran.

“Son siete cuevas que tienen varios metros de longitud y forman un conjunto rocoso que alberga pequeñas lagunas para que los bañistas aprovechen, siempre y cuando estén acompañados de un guía turístico”, subraya la Gobernación.

En el cañón de las Hermosas se encuentra la cascada Barcelona, un lugar en el que se puede realizar senderismo ecológico, cabalgatas y disfrutar del paisaje con su flora y fauna endémica.

Por su parte, en la laguna Cristalina se puede realizar pesca, senderismo y observar la fauna de la zona.