El tesoro oculto del Tolima, a solo dos horas de Ibagué, que enamora con sus nevados, termales y fascinantes paisajes

Ubicado al norte del Tolima, a unos 96,5 kilómetros de Ibagué, existe un tesoro oculto que enamora a los viajeros con sus nevados, termales y fascinantes paisajes llenos de verde. Este lugar, catalogado como la despensa agrícola del norte del departamento, es el municipio de Santa Isabel.

Para quienes disfrutan de la naturaleza y la cultura, esta población se consolida como un destino turístico emergente imperdible que ofrece aventura y vistas únicas del territorio tolimense.

Cinco paraísos escondidos cerca de Medellín que pasan desapercibidos, pero prometen una aventura inolvidable

Sus atractivos naturales reflejan una armoniosa combinación de paisajes de alta montaña, abundante riqueza hídrica y tradición agrícola, por lo que es reconocido como la despensa del norte del departamento.

En sus tierras fértiles se cultivan productos como café, maíz, papa y frutas, sin embargo, la calidad de su semilla de arveja es la más destacada.

Santa Isabel tiene una temperatura promedio de 16 grados centígrados y uno de sus principales encantos son sus Termales de la Yuca, situadas en el sector conocido como La Yuca. Allí, los visitantes pueden disfrutar de una piscina natural de agua caliente y dos lagunas de aproximadamente 50 y 24 metros.

Termales de la Yuca en Santa Isabel, Tolima Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Santa Isabel - Tolima / API

De acuerdo con la Alcaldía Municipal, este lugar ofrece una amplia variedad de experiencias para quienes buscan desconectarse y disfrutar del entorno natural. Entre las actividades más destacadas se encuentran el avistamiento de paisajes, ideal para contemplar la belleza del territorio en todo su esplendor, así como el contacto directo con la naturaleza.

Además, los visitantes pueden relajarse con un baño en aguas termales, perfectas para descansar cuerpo y mente, y complementar la experiencia con una estadía en zona de camping, rodeados de una gran biodiversidad, un ambiente tranquilo y aire puro.

Por otro lado, vale la pena destacar que es un sitio que se beneficia de su cercanía con el Parque Nacional Natural Los Nevados, lo que lo hace mucho más atractivo.

Para quienes disfrutan del montañismo, el Nevado de Santa Isabel se presenta como otro de los grandes imperdibles. Con una altitud que supera los 4.900 metros sobre el nivel del mar, este majestuoso pico ofrece la posibilidad de conocerlo en una sola jornada de ascenso.

Mirador Alto de Letra en Santa Isabel, Tolima Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Santa Isabel - Tolima / API

Turismo global: proyectan un 2026 de consolidación y nuevas experiencias

Debido a estas características, se convierte en una opción ideal para excursionistas con experiencia que buscan un reto alcanzable en medio de paisajes de alta montaña.

Otro sitio de interés destacado de Santa Isabel es el Mirador Alto de Letras, ubicado en la vereda Las Palomas - La Chiquita. Desde allí es posible observar una panorámica de varios nevados, además se consolida como un espacio perfecto para el avistamiento de aves y actividades como el camping.