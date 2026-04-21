Cinco planes para hacer en la ciudad perdida del Tolima, paradisíaco destino a cuatro horas de Bogotá

El Tolima es uno de los encantadores destinos para visitar en el país. Este territorio es ideal para los que disfrutan de los planes de naturaleza y aventura, pero también para quienes les gusta degustar delicias gastronómicas y conocer de la historia y la cultura.

El municipio del Tolima que tiene su propia piscina natural de agua caliente, destino ideal para los amantes de la naturaleza

Uno de los lugares que resulta imperdible en estas tierras es la Ciudad Perdida de Falan, un sitio con unas particularidades únicas en donde se pueden desarrollar diversos planes.

Este particular destino está ubicado en el municipio que lleva su mismo nombre, el cual se sitúa al norte del Tolima. Se trata de una compleja infraestructura de túneles, resguardos, pasajes y muros que se construyeron durante el siglo XVIII, y según cuentan los habitantes de la zona, se conectan con la Casa de la Moneda de San Sebastián de Mariquita.

El canopy es una de las actividades que se puede realizar en la Ciudad Perdida del Tolima. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Según la Gobernación del Tolima, todas estas ruinas se encuentran en la ronda hídrica de la quebrada Morales, distante a unos dos kilómetros del casco urbano de Falan, por donde se ha construido un sendero ecológico con puentes artesanales en guadua, bordeando la quebrada, con lo cual se disfruta de los bosques tropicales, cascadas naturales y charcos de aguas cristalinas, en un recorrido de aproximadamente tres horas.

Estas son algunas de las actividades que pueden desarrollarse en este lugar, de acuerdo con la información oficial.

Canopy

En este lugar, los turistas pueden deslizarse sobre los árboles a grandes velocidades, en un canopy que se compone de cuatro tirolesas que completan un kilómetro de recorrido, terminando en un puente tibetano de más de 30 metros de alto.

El pintoresco municipio del Tolima que alberga uno de los rincones más hermosos de los Andes colombianos, ¿ya lo conoce?

Senderismo

Para llegar a las ruinas perdidas de Falan, los viajeros deben atravesar por los más prodigiosos paisajes de la naturaleza, tres cascadas, piscinas naturales y túneles, lo que hace que se convierta en una experiencia única, en medio de un ambiente tranquilo.

Baño en aguas naturales

En la Reserva Ciudad Perdida de Falan, los turistas encuentran cascadas y particulares piscinas naturales para darse refrescantes baños en medio del calor que se disfruta en este lugar.

Hacer senderismo en la Ciudad Perdida de Falan es uno de los mejores planes para los turistas. Foto: Getty Images

Espeleología

Para los amantes de las actividades diferentes, otro de los planes es adentrarse en cavernas. Allí se puede contar con la compañía de guías que brindan la información sobre la historia de cada lugar y sus características.

Avistamiento de flora y fauna

Para los amantes de la naturaleza, otro de los planes para hacer en la ciudad perdida de Falan es el avistamiento de fauna y flora. En este lugar se encuentran especies de todas las formas, tamaños y colores.