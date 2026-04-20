A 3 horas de Ibagué: los encantos del municipio del Tolima conocido como ‘La Calle Real de Colombia’

Con una diversidad de climas que sorprende en cada recorrido, el Tolima invita a descubrir desde los paisajes fríos y montañosos del centro y norte del departamento, hasta el sol radiante que ilumina destinos como Melgar, El Espinal, Prado y Honda.

Esta riqueza natural convierte a esta zona del país en una verdadera ventana abierta para disfrutar de escenarios encantadores, ideales para el descanso, la aventura y el contacto con la naturaleza.

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Una de las joyas ocultas que esconde el Tolima y que merece ser visitada es Fresno, un municipio conocido como ‘La Calle Real de Colombia’ por su ubicación geográfica y estratégica.

Esta población se encuentra situada en el norte del departamento, por la vía panamericana que comunica Manizales con Bogotá, explica la Gobernación del Tolima en su página web.

Además, es reconocida como un importante corredor vial que enlaza la Costa Atlántica con el sur de Colombia, ganando popularidad por su conectividad y dinamismo. Su eficiente infraestructura de transporte de pasajeros y carga facilita el acceso desde distintas regiones, haciendo de este destino una parada ideal para quienes desean explorar el Tolima y sus encantos.

Se encuentra a unos 144.1 kilómetros de Ibagué, lo que equivale a un recorrido cercano a tres horas por carretera. Desde Bogotá, la distancia es de unos 211 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje de alrededor de cuatro horas.

Este es un municipio para visitar en el departamento del Tolima. Foto: Gobernación del Tolima/API

Clima y la mejor época para visitar Fresno

Quienes visitan este pueblo tolimense encuentran un territorio agradable y saludable, gracias a su clima templado, con una temperatura promedio de 20 grados centígrados.

Sin embargo, también cuenta con sectores donde el clima se siente aún más cálido, como en la vereda Aguas Claras, Palenque y, con una menor temperatura, en el Raizal.

De acuerdo con la misma entidad, las mejores épocas del año para visitar Fresno y disfrutar de actividades en clima cálido se extienden desde mediados de junio hasta comienzos de septiembre, así como entre finales de diciembre y finales de enero.

Entre sus principales atractivos sobresale el parque principal, un espacio lleno de vida donde locales y visitantes se reúnen para disfrutar de actividades sociales y culturales que resaltan su fauna y flora.

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En este punto emblemático también se encuentra un monumento que rinde homenaje al productor y campesino cafetero, símbolo de la identidad de la región, así como la iglesia parroquial, que aporta un encanto tradicional al entorno.

Para quienes desean hacer turismo religioso en este municipio, se aconseja visitar la Capilla de Guadua Consagrada al Señor de los Milagros, hecha por los habitantes de la zona, dedicada a la sanación del alma y cuerpo, situada en la vereda La Sierra.