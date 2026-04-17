Si es de las personas que disfruta practicar senderismo y el contacto con la naturaleza, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), extiende una invitación para participar de los recorridos guiados y gratuitos por el sendero Guadalupe-Aguanoso.

Este importante ecosistema capitalino, según indica la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), está localizado en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de la ciudad, en las localidades de Santa Fe y San Cristóbal, con un área total de 1.177 hectáreas.

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Para disfrutar su recorrido, guías profesionales del Distrito realizan un acompañamiento orientado hacia una experiencia de inmersión con la biodiversidad del territorio.

Horarios y cómo inscribirse

Los recorridos por el sendero Guadalupe-Aguanoso están organizados de la siguiente manera:

Bosque de Pinos: Sábados, domingos y lunes festivo. El ingreso para el recorrido libre está habilitado entre las 7:30 a. m. y las 10:30 a. m. Para los interesados en la caminata guiada,, el plan inicia a las 8:30 a. m., con inscripción previa.

Sábados, domingos y lunes festivo. El ingreso para el recorrido libre está habilitado entre las 7:30 a. m. y las 10:30 a. m. Para los interesados en la caminata guiada,, el plan inicia a las 8:30 a. m., con inscripción previa. Cumbre Cerro Aguanoso: Sábados, domingos y lunes festivos. Actualmente, solo está habilitado un recorrido guiado a las 7:30 a. m., con inscripción previa.

Sábados, domingos y lunes festivos. Actualmente, solo está habilitado un recorrido guiado a las 7:30 a. m., con inscripción previa. Camino Chiguano: se habilita los sábados cada 15 días. Actualmente, solo están habilitados dos recorridos guiados a las 7:30 a.m. y a las 8:30 a.m., también con inscripción previa.

Es importante tener en cuenta que los días sábados, cuando se habilita el Camino Chiguano, no se llevan a cabo los recorridos en Bosque de Pinos ni Cumbre Cerro Aguanoso.

El punto de encuentro para iniciar cualquier de estos recorridos es el parqueadero Santuario de Guadalupe.

Paso a paso para realizar la inscripción:

Las inscripciones se deben realizar en la página web: https://caminos.eaab.gov.co/

Allí, al escoger la opción senderos, aparecen las opciones que indican: ¿cómo llegar?, atractivos del sendero, tu recorrido y reserva aquí.

Para registrarse se debe elegir la opción reserva aquí, seleccionar el camino de interés, verificar fechas y horarios disponibles y diligenciar los datos solicitados, entre ellos nombre, género y tipo de documento de identificación.

Para cada recorrido guiado hay un cupo máximo de 30 personas. Vale mencionar que los visitantes también pueden ingresar y hacer el recorrido por los senderos por cuenta propia, previa inscripción.

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En ese caso, el sendero Guadalupe-Aguanoso está habilitado los días sábados, domingos y festivos desde las 7:30 a. m. hasta las 12:00 m. No está permitido el ingreso fuera de estos horarios.

Para quienes desean visitar este sendero con el objetivo de realizar una grabación audiovisual profesional, es necesario solicitar el permiso directamente con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) o en el correo caminoscerrosorientales@ambientebogota.gov.co.