Así puede programar su visita al sendero Las Moyas en Bogotá, un escenario natural que ofrece una experiencia de bienestar única

Bogotá, más allá de ser reconocida por su dinamismo cultural y económico, es una ciudad privilegiada gracias a que está rodeada de escenarios naturales de ensueño.

Estos espacios invitan a desconectarse de la rutina sin necesidad de realizar viajes largos, ofreciendo recorridos que, dentro de la misma metrópoli, conectan a sus visitantes con la naturaleza desde lo alto de la montaña.

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Por eso, si desea vivir esta experiencia, una excelente opción para un día de descanso o fin de semana es recorrer el sendero de Las Moyas, un camino de más de 3 kilómetros que ofrece una experiencia de bienestar única.

Guía para programar su visita al sendero de Las Moyas

El acceso a este sendero es controlado y requiere reserva previa. Para consultar disponibilidad, horarios y recomendaciones es necesario ingresar al siguiente enlace: https://cerrosdebogota.org/index.php/quiero-caminar/

Las entradas se pueden adquirir en: https://www.livehappycol.com/reservas/102/

Para aprovechar al máximo esta actividad, se recomienda disponer de suficiente tiempo, usar ropa cómoda y llevar una mochila con hidratación y algunos snacks. Asimismo, es importante tener una buena actitud y estar preparado para un recorrido exigente, pero inolvidable.

En este sendero el ruido se apaga, mientras el canto de las aves y el aire puro acompañan el recorrido en medio de la montaña, que brinda fascinantes vistas de la ciudad, ya que se encuentra ubicado a pocos minutos de la zona urbana, exactamente en la transversal Segunda Este #78-93, en el barrio Rosales de la localidad de Chapinero.

Panorámica de la ciudad de Bogotá Foto: Getty Images

Según explica la Alcaldía de Bogotá, este sendero es una puerta de entrada a un ecosistema de montaña que conecta directamente con uno de los mayores tesoros naturales de Bogotá: los Cerros Orientales.

Por esta razón, recorrer el sendero Las Moyas no es un paseo cualquiera, sino un camino cargado de significado que invita a detenerte, respirar y recargar energía. Durante el trayecto, hay espacios ideales para tomar un descanso y prepararse para continuar la aventura.

El sendero se distingue por sus imponentes formaciones rocosas que le otorgan su nombre. Estas estructuras fueron consideradas sagradas por los muiscas, quienes reconocían en este lugar un punto de conexión entre la tierra y el universo.

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Hoy, esa conexión sigue presente, convirtiendo cada paso en una oportunidad para sumergirse en la magia del bosque altoandino.

Allí, además de hacer senderismo, también se pueden realizar otras actividades como practicar yoga, meditar, hacer pausas conscientes o simplemente desconectarse del ritmo de la ciudad para reconectar con uno mismo.