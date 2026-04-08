¿Sin planes para disfrutar durante el primer fin de semana de abril? Prepárese para participar en la tercera edición de “Pizza al Parque” el sábado 11 de abril y “Sopas en leña y carnes” el domingo 12 de abril, en el municipio de Fómeque, Cundinamarca.

A tan solo 56 kilómetros al oriente de Bogotá, este pueblo cundinamarqués invita a vivir una experiencia gastronómica única que podría convertirse en el plan perfecto para compartir en familia, con amigos e, incluso, en pareja.

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Lo mejor de todo es que, además de encender nuevamente sus hornos de leña, Fómeque presenta en el marco de estos eventos una programación que articula dos de sus principales apuestas culturales: la gastronomía con técnicas ancestrales y la promoción de actividades deportivas.

La agenda arranca el sábado 11 de abril con la tercera versión de “Pizza al Parque en hornos de leña”, una iniciativa que reunirá a establecimientos gastronómicos no solo de Fómeque, sino también de municipios cercanos como Choachí y Ubaque.

A lo largo de la jornada se presentarán diversas propuestas de pizzas artesanales preparadas en hornos de leña. Los participantes competirán por un reconocimiento a la receta más innovadora, resaltando la creatividad y el desarrollo gastronómico de la región.

No obstante, más allá de la competencia, el evento se presenta como una vitrina del talento culinario local, en la que las técnicas tradicionales de cocción en hornos de leña adquieren un papel protagónico.

Asimismo, la dinámica incluye productos típicos del municipio de Fómeque, como el pan de sagú, el pan de maíz y el maíz pelao, reflejando su diversidad productiva y cultural.

Para el domingo 12 de abril, la agenda continuará con la tercera edición de “Sopas en leña y carnes en hornos de leña”, un espacio que ampliará la participación a establecimientos de Cáqueza, además de los municipios ya mencionados.

En este escenario se reconocerá el plato más tradicional, con el propósito de destacar las recetas típicas y salvaguardar las técnicas de cocción que forman parte del patrimonio culinario local.

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Eventos deportivos

Un aspecto clave de esta apuesta en Fómeque es que la programación también integra dos eventos deportivos de alcance regional. Por un lado, el 2° Circuito de Escuelas de Ajedrez de Cundinamarca, que contará con la participación de cerca de 450 jugadores provenientes de distintos municipios.

Por otro, la carrera Trail Running Fowa, con recorridos de 8K, 18K, 28K y 48K, que partirán desde el casco urbano y atravesarán diversas veredas, aprovechando los paisajes naturales del territorio.

¿Preparado para emprender el viaje hasta este municipio de Cundinamarca y salir un poco de la rutina? Anímese a vivir esta experiencia y crear recuerdos inolvidables.