El destino caldense ideal para el senderismo y el avistamiento de aves, a una hora de Manizales

Visitar el departamento de Caldas es adentrarse en la cultura cafetera, disfrutar de bellos paisajes e impregnarse de las costumbres y tradiciones de sus habitantes. Este es un buen destino para recorrer fincas tradicionales, montañas y valles, mientras se disfruta de uno de los mejores cafés del mundo.

El pueblo de Caldas bañado de aguas cristalinas y de gran belleza colonial y cultural

Allí uno de los planes es aventurarse en el Parque Nacional Natural Los Nevados que ofrece experiencias únicas de ecoturismo, con nevados, páramos y senderos ideales para los amantes de la aventura.

Uno de los lugares para visitar en este departamento es Risaralda, un municipio ubicado en una zona montañosa con paisajes verdes y clima fresco. Allí sus habitantes se dedican a la agricultura siendo el café el producto más representativo desde su fundación, junto con el plátano, aunque en los últimos tiempos también han crecido cultivos como el aguacate y los cítricos.

Este es uno de los destinos para visitar en el departamento de Caldas. Foto: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero/API.

Risaralda hace parte del Paisaje Cultural Cafetero (PCC) declarado por la Unesco como patrimonio de la humanidad en el año 2011 y es un territorio tranquilo que invita a pasar días de descanso.

El sitio web del PCC indica que este destino cuenta con varios atractivos turísticos en su casco urbano, dentro de los que destacan, posadas cafeteras, fincas tradicionales y casas adornadas de colores, entre otros.

Estos son los encantos del ‘paraíso turístico de Caldas’, un rincón lleno de magia e ideal para hacer ecoturismo

Variedad de atractivos

Quien decide llegar hasta este destino, ubicado a un poco más de una hora de Manizales, capital del departamento, se encuentra con varias opciones para conocer. Por ejemplo, el Jardín Botánico que cuenta con una gran colección de plantas que evidencian la gran biodiversidad de la región. Así mismo, está el monumento a La Gruta, ubicado en la salida hacia el municipio de Anserma, reconocido por su hermosa arquitectura.

Para los amantes de la naturaleza, este municipio ofrece varios la posibilidad de practicar deportes extremos, actividades que permiten vivir y conocer sobre la boscosidad que rodea este pequeño lugar.

Visitar fincas cafeteras es uno de los planes para hacer en Risaralda, departamento de Caldas. Foto: Getty Images

Sin duda, uno de los planes que tienen los viajeros para desarrollar en este destino es recorrer sus fincas y conocer de los procesos de cultivo y producción del café, mientras degustan de una rica taza de esta bebida.

Las características de su geografía y su diversidad de fauna y flora hacen que Risaralda, en Caldas, sea un destino perfecto para hacer senderismo y avistamiento de especies; sin duda, es lugar perfecto para los amantes de la naturaleza.

Adicionalmente, a lo largo del año, sus pobladores realizan fiestas tradicionales. Una de ellas es la del Campesino, que evoca la cultura agrícola y rural, y la fiesta de la Fraternidad y el Civismo, que relfeja la personalidad de este municipio cafetero.