El departamento de Caldas, en el Eje Cafetero, es un destino que llama mucho la atención de los viajeros por su combinación de paisajes naturales, cultura cafetera y experiencias únicas durante todo el año.

El pueblo de Caldas que posee todos los climas y atrae a los viajeros con su emblemático Carnaval

Allí los turistas pueden apreciar montañas verdes, fincas tradicionales y cultivos de café en los que es posible aprender sobre el proceso de este grano. Esto sin contar con su clima templado y su gente amable, que hacen que la visita sea acogedora e inolvidable.

De igual forma, es un destino con una riqueza turística y cultural y en algunos de sus municipios es posible disfrutar de aguas termales, paisajes de páramo y rutas ecológicas, convirtiéndose en una opción ideal para pasar unos días de descanso.

Pácora, corazón del norte de Caldas

En su territorio alberga 27 municipios y uno en la lista es Pácora, conocido como el ‘corazón del norte de Caldas’, el cual destaca por su ubicación, su riqueza hídrica y su identidad cultural.

Pácora es un destino imperdible si se está de viaje por Caldas. Foto: Gobernación de Caldas/API.

Información de la Alcaldía municipal indica que estas características hacen que este sea un destino diverso, auténtico y vivo, donde cada tipo de turismo se conecta de forma natural.

Este municipio tiene una temperatura promedio de 18 grados centígrados y es considerado un rincón mágico de Colombia, pues está adornado por aguas cristalinas y sonidos armoniosos gracias a sus encantos naturales, a la vez que cuenta con un gran patrimonio artístico y cultural.

Estos son los encantos del ‘paraíso turístico de Caldas’, un rincón lleno de magia e ideal para hacer ecoturismo

Según la Gobernación de Caldas, desde Manizales hay una distancia de 111 kilómetros y es un destino que se caracteriza por su amplia oferta de fuentes de agua. Pácora tiene como símbolo La Matraca, un instrumento usado por la Iglesia católica para reemplazar las campanas del Viernes Santo, representada en una escultura de gran tamaño en el parque principal.

Sitios de interés

La información oficial indica que dentro de los sitios de interés para visitar en este destino están la Casa Museo Los Sonidos de la Matraca y la Quebrada. Allí, los viajeros pueden apreciar una colección de matracas y otros instrumentos que son utilizados en todo el mundo, además de una colección de fotografías que resaltan el patrimonio arquitectónico de Pácora.

La parroquia San José es uno de los atractivos de Pácora, en Caldas. Foto: Tomada: Paisaje Cultural Cafetero.

Según el sitio web Caldas Natural, los turistas pueden conocer la magia de la naturaleza que adorna las tierras caldenses, pues en estas tierras se encuentran túneles de agua natural que generan un ambiente tranquilo de paz y encanto en medio de bellos paisajes.

De acuerdo con la Gobernación, en la lista de sitios para conocer están el Parque Simón Bolívar, el templo San José, el Cristo Rey y las campanas Juana y María, que son uno de los atractivos de la iglesia parroquial.

En conclusión, Pácora es un lugar que combina belleza natural, con un clima agradable, mucha cultura y belleza colonial y republicana.