Estos son los encantos del 'paraíso turístico de Caldas', un rincón lleno de magia e ideal para hacer ecoturismo

Este destino se encuentra a menos de dos horas de Manizales.

Redacción Turismo
24 de febrero de 2026, 5:03 p. m.
Este es uno de los municipios cafeteros del departamento de Caldas
Este es uno de los municipios cafeteros del departamento de Caldas Foto: Gobernación de Caldas/API

Caldas es una región reconocida por sus montañas verdes, fincas cafeteras y pueblos llenos de tradición. Uno de sus grandes atractivos es Manizales, su capital, que combina ambiente universitario, arquitectura republicana y eventos culturales.

Sin embargo, no es el único. Este es un departamento con una larga lista de atractivos naturales, de rutas del café y escenarios que vale la pena conocer, con estilos coloniales y tradicionales que llaman la atención de propios y extraños. Además, es un destino ideal para quienes buscan descanso y cultura.

El pintoresco pueblo de Caldas con el mirador más alto de la región, un destino de balnearios naturales y lindos paisajes

Caldas alberga 27 municipios y uno de ellos es conocido como el ‘paraíso turístico’, gracias a su diversa oferta para los que deciden visitarlo. Se trata de Viterbo, también conocido como la tierra de los samanes, gracias a los grandes árboles de esta especie que adornan su casco urbano.

Cultivo de café
Viterbo hace parte del Paisaje Cultural Cafetero, patrimonio de la humanidad. Foto: Getty Images

Está ubicado en el suroccidente del departamento, tiene una temperatura promedio de 27 grados centígrados y está a una distancia de 80 kilómetros y tiene una altura de 988 metros sobre el nivel del mar. Información de la Gobernación de Caldas indica que la ubicación en el valle del río Risaralda le proporciona a este municipio una geografía plana y un clima cálido.

Viterbo hace parte del Paisaje Cultural Cafetero, declarado por la Unesco como patrimonio de la humanidad en 2011.

Sitios de interés

Según información de la Alcaldía Municipal, este municipio es un destino lleno de virtudes que lo hacen ideal para quienes buscan disfrutar de la belleza natural, la cultura y la hospitalidad de su gente.

Así es el pueblo más caliente de Caldas, una joya turística ideal para el ecoturismo y la pesca

De acuerdo con la Gobernación, los sitios principales para visitar son, entre otros, la Plaza de Restrepo, el Templo de la Inmaculada Concepción, el Túnel o Avenida de los Samanes a la entrada del pueblo, el Museo Yurupari, el río Risaralda, el Alto Palatino y el Lago Cabo Verde, además de una oferta de condominios y alojamientos rurales para la práctica del turismo de balneario.

Las fuentes oficiales indican que las veredas que rodean Viterbo ofrecen lindas vistas de paisajes naturales, con colinas verdes y cielos despejados que invitan al descanso y la contemplación.

Viterbo, Caldas
Los samanes son los árboles representativos de Viterbo. Foto: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero/API.

Para los amantes de la naturaleza, un buen lugar para apreciar la fauna y flora es el Monte La Miquera, una reserva natural ubicada a solo 20 minutos de la cabecera municipal, en donde hubo una población de micos hoy extinta, pero que preserva una riqueza natural incomparable.

Según la Alcaldía, el parque de Viterbo es el corazón del municipio, un lugar perfecto para relajarse, disfrutar del entorno natural y conectar con la comunidad local.

A esto se suma su deliciosa gastronomía, que incluye platos tradicionales preparados con ingredientes locales, los cuales hacen que la experiencia culinaria sea inolvidable.

Se dice que visitar este municipio caldense es vivir una experiencia auténtica, donde la naturaleza, la cultura y la gente se combinan para ofrecer una experiencia inolvidable.

