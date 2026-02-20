Así es el pueblo más caliente de Caldas, una joya turística ideal para el ecoturismo y la pesca

El departamento de Caldas es uno de los destinos que vale la pena conocer en unos días de vacaciones. Es un destino que les ofrece a los viajeros variedad de encantos, pero también diferentes climas debido a su relieve montañoso y los cambios de altitud.

Está ubicado en la Región Andina y su territorio atraviesa la Cordillera Central, donde la altura sobre el nivel del mar varía en distancias muy cortas. Por ejemplo, en municipios cercanos al Nevado del Ruiz, donde hay mayores elevaciones, el clima es muy frío, mientras que hay zonas del valle del río Magdalena, como La Dorada, que están a baja altitud, por lo que predominan las temperaturas altas.

Precisamente, este es el municipio más caliente de este departamento, con una temperatura promedio de 27 grados centígrados, pero que puede alcanzar hasta 36 grados, pues está a solo 190 metros sobre el nivel del mar, según información de la Gobernación de Caldas.

A este destino se le conoce como el ‘Corazón de Colombia’ y destaca porque, estando a orillas del río Magdalena, exhibe una naturaleza exuberante, con colores y experiencias únicas que quitan el aliento a quienes deciden disfrutar de sus encantos en medio del calor.

Panorámica de La Dorada, Caldas. Foto: Alcaldía de La Dorada

Según la Gobernación, su clima cálido es un factor diferenciador que le da al municipio una importante proyección turística, además de tener varios sitios que son ideales para visitar.

Sitios de interés

La Alcaldía Municipal indica que en este destino se puede hacer tanto turismo rural como urbano. En el primero es posible visitar centros poblados como Buenavista, La Atarraya, Guarinocito y La Habana.

En este último es posible apreciar la majestuosidad del río La Miel con sus cristalinas aguas, rodeado de una exuberante vegetación, y en Guarinocito disfrutar del humedal más grande que tiene el municipio, con diversas actividades como avistamiento de avifauna nativa y migratoria, balsaje, cabalgatas y caminatas ecológicas, caretaje y paseos por los cuerpos de agua, entre otras actividades.

La Dorada Caldas, un destino para no perderse. Foto: Gobernación de Caldas/API.

En el río Magdalena, en su paso por este municipio, los turistas pueden realizar recorridos turísticos en lanchas o barcos, pasear por el malecón, practicar pesca, avistar aves y observar la unión de ríos.

Un lugar más para disfrutar son las Playas de Bucamba, un sitio reconocido históricamente como uno de sus puntos turísticos más importantes, aunque las crecientes del río han afectado su estructura.

De igual forma, según la Gobernación, están la Estación del Ferrocarril, el Museo Histórico de La Dorada, la Catedral Nuestra Señora del Carmen, el Coliseo Ventura Castillo, el Parque Recreativo Alegría Tropical, el Malecón sobre el río Magdalena y los Balnearios del Puente Colgante.