El acogedor pueblo de Caldas reconocido por sus cerros y hermosos paisajes, ideal para los amantes de la aventura

El departamento de Caldas es un destino turístico muy atractivo, ideal para quienes buscan naturaleza, cultura, tradición, aventura y experiencias auténticas en un solo viaje.

Uno de sus 27 municipios es Filadelfia, ubicado a 48 kilómetros de Manizales.

El portal Rutas del Paisaje Cafetero destaca a esta población por sus hermosos paisajes y cerros que permiten realizar actividades como el parapentismo y el rafting. De igual manera, se resaltan sus casas de bahareque, que conservan la historia y la cultura caldense.

El nombre de esta población significa ‘amor de hermanos’ en español. El escudo del municipio lleva escrito este significado.

Los dos miradores de Salento que debería incluir en su itinerario durante un viaje al pueblo, ¿qué los hace tan llamativos?

Atractivos

A continuación, algunos de los principales atractivos del municipio, según información de la Alcaldía de Filadelfia.

El primero de ellos es el cerro del Corazón de Jesús. Este es un sitio tradicional de peregrinación de los creyentes católicos, en especial durante la Semana Santa. Adicionalmente, es el lugar preferido por los niños y los jóvenes para elevar las cometas durante el mes de agosto. De igual manera, es un mirador natural reconocido.

Otro sitio importante es la quebrada Santa Rosa, la cual conserva “algunas características de los ecosistemas nativos originales, representadas en especies faunísticas como guacharacas, perdices, conejos, serpientes y guácharos”.

“También es atractivo por fenómenos geomorfológicos como paredes rocosas de 15 metros de altura, que se presentan a lo largo de su cauce”, subraya la Alcaldía.

Un tercer lugar de interés es el cerro de las Cruces, el cual se encuentra ubicado en la vereda Aguadita Grande, a tres kilómetros del casco urbano, y se destaca como otro mirador natural de relevancia en la zona.

Este destino es ideal para los amantes de la aventura. Foto: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero

En agosto también es visitado por las personas que les gusta elevar cometas y a lo largo del año, es un lugar de peregrinación para los católicos de la región.

Los mejores atractivos del municipio antioqueño que antes era un bosque lleno de árboles de gran altura

Los Chorros de Gregorito también son destacados como uno de los atractivos de Filadelfia. Están localizados en la vereda La Palma, a ocho kilómetros de la cabecera municipal.

“Sus aguas son conducidas hasta un estanque artificial para cisnes, patos y gansos. En su entorno se pueden observar la flora y la fauna, nadar, caminar y cabalgar. El terreno es propiedad privada, por lo que requiere autorización previa para su visita”, señala la Alcaldía.

Finalmente, el río Cauca es otro atractivo del municipio, en especial la zona del corregimiento El Pintado, por donde atraviesa y disminuye el ancho del cauce. Esto permite la práctica de la natación y la pesca.