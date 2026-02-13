Turismo

El acogedor pueblo de Caldas reconocido por sus cerros y hermosos paisajes, ideal para los amantes de la aventura

Se ubica a 48 kilómetros de Manizales.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 7:30 p. m.
Parque principal del municipio de Filadelfia, en Caldas.
Parque principal del municipio de Filadelfia, en Caldas. Foto: Gobernación de Caldas

El departamento de Caldas es un destino turístico muy atractivo, ideal para quienes buscan naturaleza, cultura, tradición, aventura y experiencias auténticas en un solo viaje.

Uno de sus 27 municipios es Filadelfia, ubicado a 48 kilómetros de Manizales.

El portal Rutas del Paisaje Cafetero destaca a esta población por sus hermosos paisajes y cerros que permiten realizar actividades como el parapentismo y el rafting. De igual manera, se resaltan sus casas de bahareque, que conservan la historia y la cultura caldense.

El nombre de esta población significa ‘amor de hermanos’ en español. El escudo del municipio lleva escrito este significado.

Turismo

Así es la nueva campaña por un turismo responsable en Bogotá: “la casa de todos se mantiene limpia”

Turismo

Así es el pueblo de los bellos atardeceres en Santander, un destino que enamora con su riqueza natural e histórica

Turismo

El pueblo de Boyacá que en el pasado se llamó San Pedro de Alcántara, un destino con quebradas y arroyos e ideal para el descanso

Turismo

El pueblo colombiano con la plaza principal más grande e imponente del país; una joya colonial para visitar a tres horas de Bogotá

Turismo

El pueblo del Casanare que antes era conocido como ‘La Fragua’, un rincón de hermosos paisajes y balnearios naturales

Turismo

Estos son los países que no les piden visa a los colombianos en 2026: conozca la lista actualizada

Turismo

Aerolínea lanza descuentos de hasta 60 % en vuelos nacionales y 30 % en internacionales: así puede aprovechar estas ofertas

Turismo

A dos horas de Bogotá: los encantos del pueblo de Cundinamarca que tiene nombre de ciudad italiana; es un destino ideal para el ecoturismo

Turismo

Los encantos del destino donde está la escalera colgante más larga de Colombia, ideal para el ecoturismo

Los dos miradores de Salento que debería incluir en su itinerario durante un viaje al pueblo, ¿qué los hace tan llamativos?

Atractivos

A continuación, algunos de los principales atractivos del municipio, según información de la Alcaldía de Filadelfia.

El primero de ellos es el cerro del Corazón de Jesús. Este es un sitio tradicional de peregrinación de los creyentes católicos, en especial durante la Semana Santa. Adicionalmente, es el lugar preferido por los niños y los jóvenes para elevar las cometas durante el mes de agosto. De igual manera, es un mirador natural reconocido.

Otro sitio importante es la quebrada Santa Rosa, la cual conserva “algunas características de los ecosistemas nativos originales, representadas en especies faunísticas como guacharacas, perdices, conejos, serpientes y guácharos”.

“También es atractivo por fenómenos geomorfológicos como paredes rocosas de 15 metros de altura, que se presentan a lo largo de su cauce”, subraya la Alcaldía.

Un tercer lugar de interés es el cerro de las Cruces, el cual se encuentra ubicado en la vereda Aguadita Grande, a tres kilómetros del casco urbano, y se destaca como otro mirador natural de relevancia en la zona.

Filadelfia; Caldas
Este destino es ideal para los amantes de la aventura. Foto: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero

En agosto también es visitado por las personas que les gusta elevar cometas y a lo largo del año, es un lugar de peregrinación para los católicos de la región.

Los mejores atractivos del municipio antioqueño que antes era un bosque lleno de árboles de gran altura

Los Chorros de Gregorito también son destacados como uno de los atractivos de Filadelfia. Están localizados en la vereda La Palma, a ocho kilómetros de la cabecera municipal.

“Sus aguas son conducidas hasta un estanque artificial para cisnes, patos y gansos. En su entorno se pueden observar la flora y la fauna, nadar, caminar y cabalgar. El terreno es propiedad privada, por lo que requiere autorización previa para su visita”, señala la Alcaldía.

Finalmente, el río Cauca es otro atractivo del municipio, en especial la zona del corregimiento El Pintado, por donde atraviesa y disminuye el ancho del cauce. Esto permite la práctica de la natación y la pesca.

Más de Turismo

Filadelfia, Caldas

El acogedor pueblo de Caldas reconocido por sus cerros y hermosos paisajes, ideal para los amantes de la aventura

La Oficina de Turismo de Bogotá presentó la campaña “Bogotá, la casa de todos se mantiene limpia”.

Así es la nueva campaña por un turismo responsable en Bogotá: “la casa de todos se mantiene limpia”

Curití, Santander

Así es el pueblo de los bellos atardeceres en Santander, un destino que enamora con su riqueza natural e histórica

Macanal. Un pueblo mágico que lo invita al descanso

El pueblo de Boyacá que en el pasado se llamó San Pedro de Alcántara, un destino con quebradas y arroyos e ideal para el descanso

Plaza Mayor en Villa de Leyva

El pueblo colombiano con la plaza principal más grande e imponente del país; una joya colonial para visitar a tres horas de Bogotá

Paz de Ariporo, Casanare

El pueblo del Casanare que antes era conocido como ‘La Fragua’, un rincón de hermosos paisajes y balnearios naturales

Pasaporte colombiano

Estos son los países que no les piden visa a los colombianos en 2026: conozca la lista actualizada

Descuentos en vuelos

Aerolínea lanza descuentos de hasta 60 % en vuelos nacionales y 30 % en internacionales: así puede aprovechar estas ofertas

Venecia, Cundinamarca.

A dos horas de Bogotá: los encantos del pueblo de Cundinamarca que tiene nombre de ciudad italiana; es un destino ideal para el ecoturismo

Plaza Mayor / Villa de Leyva

Escapadas de fin de semana a Boyacá: elija el pueblo perfecto según su tipo de viaje

Noticias Destacadas