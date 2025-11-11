Caldas es conocido como el corazón de la región cafetera colombiana. Se trata de un departamento que ofrece una combinación de naturaleza, cultura y tradición, lo cual lo hace atractivo para muchos viajeros que buscan diferentes planes.

Además, esta es una región en la que se vive y se respira café, siendo uno de los pilares del Paisaje Cultural cafetero, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2011.

En este territorio, los visitantes pueden recorrer fincas cafeteras, conocer el proceso de producción de este grano y disfrutar de una taza de esta rica bebida en el lugar donde se cultiva, lo cual representa una experiencia cultural única.

Este departamento alberga 27 municipios. Uno de ellos es Norcasia, que ha tomado fuerza en los últimos tiempos desde el punto de vista turístico. Se trata de un destino muy especial porque está ubicado en medio de las montañas del oriente alto de Caldas y una de sus fortalezas es que tienen una gran riqueza hídrica y paisajística, que es desconocida por muchos.

Tubing es una de las actividades que se pueden hacer en el río La Miel. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

Se dice que en estos sitios naturales es posible practicar deportes extremos acuáticos como el tubing y el canotaje, lo que lo convierte en una buena opción para los amantes de la aventura y el contacto con la naturaleza.

Sitios de interés

En este destino caldense hay varios sitios que se pueden conocer. Por ejemplo, está la Cascada La Clara, que se encuentra a unos 15 minutos de la cabecera municipal. Quienes llegan hasta esta caída de agua pueden contemplar la naturaleza y vivir momentos de tranquilidad en medio de bonitos parajes naturales.

De igual forma, el río La Miel es otro de los lugares imperdibles en Norcasia. Este afluente es ideal para el desarrollo de actividades de aventura como el body rafting y el tubing. En el primero, los aventureros descienden por los rápidos del río utilizando un chaleco salvavidas, mientras que en el segundo, se recorre el cauce flotando sobre una llanta inflable.

En Norcasia se pueden desarrollar actividades como el avistamiento de aves. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

Un encanto más para los amantes de la naturaleza es el Hueco en el río Manso. Allí es posible apreciar las aguas verde y azul esmeralda de este sitio que invitan a los viajeros a relajarse y disfrutar de la flora y fauna en un espacio tranquilo.

De igual forma, está la Quebrada Las Pavas, que se ubica a solo 15 minutos del casco urbano. Para ir hasta sus mejores charcos y pozos naturales, el turista debe realizar una caminata de aproximadamente 30 minutos, en la que cruza la quebrada varias veces.