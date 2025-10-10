Suscribirse

Turismo

Así es uno de los pueblos más antiguos de Caldas, un destino de lindos paisajes y arraigada cultura cafetera

Este destino se encuentra ubicado a menos de dos horas de Manizales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
10 de octubre de 2025, 7:25 p. m.
Supía Caldas
Este municipio está rodeado de lindos paisajes en los que destacan sus montañas. | Foto: Gobernación de Caldas/API.

El Eje Cafetero es una de las regiones más llamativas para los turistas tanto nacionales como extranjeros. Es un destino que les ofrece a los viajeros lindos paisajes, rica gastronomía, una gran riqueza histórica y cultural y un delicioso café.

En este territorio se encuentra en el departamento de Caldas, que se destaca por su arraigada cultura cafetera que se aprecia de gran forma en la mayoría de sus 27 municipios.

Contexto: Así es el encantador municipio caldense apodado ‘La perla de oriente’, un destino ideal para el turismo de naturaleza

Uno de ellos es Supía, que está ubicado en el noroccidente del departamento, a unos 80 kilómetros de Manizales, en la frontera con Antioquia. Su fundación, de acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, se dio en 1540 y por eso se le reconoce como uno de los municipios más antiguos de la zona cafetera, y uno de los lugares en que hubo más movimientos demográficos, culturales y económicos en el período de dominación española, debido a la riqueza minera que se encontraba en sus montañas.

Este territorio era un importante lugar de producción de oro en el país, y tanto empresarios como trabajadores y esclavos llegaron allí a trabajar este mineral.

Parque de Supía
Supía es uno de los destinos para visitar en el departamento de Caldas. | Foto: Alcaldía de Supía/API.

La información oficial indica que este municipio es el único del Gran Caldas, que tuvo presencia en los inicios de la gesta de Independencia y su acto de rebeldía ocurrió el 28 de noviembre de 1813.

En Supía predomina la población mestiza, aunque se evidencia un fuerte arraigo indígena y afrocolombiano. Allí aún se explota el oro de manera artesanal, aunque la economía gira alrededor de actividades agropecuarias y principalmente del trabajo relacionado con la caña, de su transformación en trapiches comunitarios y la comercialización a través de asociaciones y cooperativas de paneleros, precisa el portal Rutas del Paisaje Cultural Cafetero.

Sitios de interés

Uno de los lugares de interés para visitar en este destino es el Parque de Bolívar, en cuyo centro se aprecia un monumento en honor a Simón Bolívar y a su alrededor se evidencian sitios para el esparcimiento, como restaurantes, bares, discotecas y otro tipo de negocios comerciales.

Supía
Este municipio hace parte del Paisaje Cultural Cafetero. | Foto: Prensa Alcaldía de Supía/API.

Para los amantes de la naturaleza también hay oferta. Está, por ejemplo, el Cañón de Arcón, un lugar ubicado a 50 minutos de la cabecera municipal en donde se aprecian cinco cascadas en las que es posible realizar avistamiento de aves, recorridos por senderos ecológicos y turismo de aventura.

Para llegar hasta allí se puede ir caminando, pero también hay facilidad de transporte desde el parque principal del municipio y uno de los planes para realizar en ese espacio es acampar.

Otro es el Cañón de Piedras, ubicado a 40 minutos del municipio y en la vía que conduce a Medellín. Este lugar ofrece recorridos por senderos ecológicos, acuaturismo, turismo de aventura y recreación, muy propicio para quienes disfrutan del contacto directo con la naturaleza.

Dado que este municipio tiene una arraigada cultura cafetera, en su territorio se pueden realizar recorridos por fincas con este cultivo para conocer de cerca los procesos del grano, mientras se disfruta de una rica taza de café.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estos son los 20 secuestrados israelíes presuntamente vivos que serán liberados por Hamás tras acuerdo de alto al fuego

2. Melania Trump: “Putin y yo hemos mantenido una comunicación fluida”

3. Horóscopo fin de semana del 10 al 13 de octubre: predicciones para los 12 signos

4. Las 19 mujeres que han ganado el Nobel de la Paz: las barreras invisibles detrás del galardón

5. Ana del Castillo tiró pulla en medio de polémica entre Dayana Jaimes y Lily Díaz; dejó dudas: “De ayer no pasaba”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CaldasEje Cafeteroturismo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.