El municipio de Boyacá reconocido por la elaboración de un elemento indispensable en las iglesias, un destino con gran riqueza cultural

Boyacá es el segundo departamento con mayor número de Colombia: 123.

Uno de ellos es Nobsa, ubicado a 68 kilómetros de Tunja. Según la etimología chibcha, su nombre significa “nombre ilustre de persona”.

La primera comunidad indígena que habitó el territorio donde se encuentra Nobsa perteneció al entorno jerárquico de Suamox, Tundama, Turmequé, Muzo, Chía, Guatavita, Hunza, Zipa y Bacatá, según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

El pueblo de Boyacá en el que se come un delicioso cordero, un destino que celebra a quienes se dedican a las labores del campo

La población fue fundada el 9 de enero de 1593, con un plan básico de ordenamiento territorial.

Economía

Nobsa es considerado un importante centro artesanal de Boyacá, destacado por sus trabajos en lana. También se destaca la actividad industrial, por el sector cementero y minero.

“La minería predominante en el municipio es la extracción y transformación de la roca caliza, actividad potencial para la gran industria y para la pequeña minería, uno de los sectores deprimidos de la economía del municipio. Esta actividad productiva en la actualidad genera unos 50 empleados directos y 72 indirectos”, señala Situr Boyacá.

Atractivos turísticos de Nobsa, Boyacá Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía Municipal de Nobsa / API

“La ganadería tiene baja productividad. Sin embargo, es una actividad básica en la economía. La población avícola contaba con 2.500 aves, y es menor la cantidad de equinos y asnos con 19 animales con una participación del 0,57%”, agrega.

En relación con la actividad agrícola sobresalen los cultivos de cebolla bulbo, maíz, fríjol, cebada, trigo, arveja, feijoa, breva, uva y repollo.

Finalmente, la labor de trabajo en lana, surgida en tiempos precolombinos, es “referente en la cultura regional, por sus ruanas, cobijas sacos y demás accesorios de lana de oveja. La fabricación de ruanas es una de las actividades comerciales más importantes de Nobsa”.

El municipio también se reconoce por la técnica, diseño y elaboración de campanas, que fue transmitida por el español Juan de Gauss. “Desde hace más de cien años en Nobsa se han elaborado campanas para muchas iglesias”, subraya el portal de información turística boyacense.

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Sitios de interés y gastronomía

Entre los sitios de interés se encuentra la capilla de Lourdes, la iglesia de San Jerónimo, la iglesia de Belencito, los Telares y El Viñedo Puntalarga.

De acuerdo con Situr, en relación con la gastronomía, se destaca una gran variedad en postres, el cordero asado, la carne a la llanera y el cocido boyacense.

En materia cultural, entre los principales eventos, se encuentran las festividades del Barrio Nazareth, el Día Mundial de la Ruana, las festividades de la Virgen del Carmen, las festividades de la Breva, las festividades de San Roque, las festividades de San Jerónimo, el Festival Vallenato y las festividades y eventos Decembrinos.