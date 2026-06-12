‘Influencer’ de viajes explicó por qué están devolviendo a hinchas colombianos de México

Inició el Mundial del Fútbol y los hinchas de diversas partes del mundo, entre ellos los colombianos, comienzan a llegar a las diferentes ciudades donde se disputará la justa deportiva en México, Canadá y Estados Unidos.

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Particularmente en México, los nacionales se enfrentan a diferentes retos al llegar a este país; en ocasiones, son inadmitidos porque las autoridades migratorias consideran que no cumplen los requisitos para permanecer en el país o porque no evidencian su intención de regresar a Colombia.

En los últimos años este país ha fortalecido sus controles migratorios debido al aumento de viajeros que lo utilizan como ruta hacia Estados Unidos o que permanecen más tiempo del autorizado.

Esto genera revisiones más estrictas para visitantes de diversas nacionalidades, incluidos los colombianos.

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Sin embargo, ser colombiano no implica automáticamente un rechazo; quienes presentan documentación completa, responden de manera coherente las preguntas de migración y pueden sustentar el motivo de su visita suelen ingresar sin inconvenientes.

Para estadías cortas, los colombianos no requieren visa para el ingreso al país ‘manito’ y esta es otra de las razones de los controles estrictos que realizan las autoridades.

Frente a este tema, la creadora de contenido y experta en temas migratorios Ingrid Medina alertó sobre el incremento de devoluciones por parte de las autoridades migratorias mexicanas.

Según la influencer, en estados como Jalisco ya se han presentado retornos de ciudadanos colombianos que no han acreditado su permanencia legal. Medina explicó que el gobierno mexicano confirmó que Inmigración, la Guardia Nacional y autoridades estatales trabajan de manera coordinada para hacer seguimiento al ingreso de visitantes, lo que indica que hay más agentes y más preguntas.

Las razones de las autoridades migratorias

Según explica, las principales razones por las que las autoridades migratorias de México devuelven a los viajeros colombianos son, entre otras, no acreditar el motivo real del viaje, no tener el tiquete de regreso con fecha definida y no saber explicar su itinerario.

Los colombianos ya iniciaron la fiesta mundialista en México. Foto: Getty Images

Otro punto que genera confusión para los viajeros es el nuevo sistema de forma migratoria múltiple, que desde hace poco es completamente digital y ya no se entrega en papel.

De acuerdo con Medina, quien explicó esta situación a través de un video, es el agente migratorio quien define cuántos días puede permanecer el visitante en función de la solidez del relato y de la documentación que presenta.

Así las cosas, el viajero puede correr el riesgo de que le permitan quedarse menos del tiempo que tenía previsto, lo cual puede convertirse en un problema porque, si la apuesta es que Colombia avance en el torneo, con este tipo de inconvenientes se puede correr el riesgo de no asistir a todos los partidos o perderse la oportunidad de disfrutar de la totalidad del evento deportivo.