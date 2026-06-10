A menos de un día del inicio del torneo de selecciones de fútbol más importante del mundo, miles de aficionados de distintas partes del planeta han comenzado a llegar a las ciudades sede de esta nueva edición.

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México, que albergará el partido inaugural el próximo 11 de junio, ha registrado un notable aumento en la llegada de visitantes durante los primeros meses del año.

Según la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, el país recibió cerca de 16,85 millones de turistas durante el primer bimestre de 2026, una cifra impulsada en parte por la expectativa generada alrededor del certamen internacional.

La llegada masiva de aficionados ya comienza a sentirse en distintos puntos del país, especialmente en aeropuertos y zonas turísticas, donde las autoridades buscan brindar una cálida bienvenida a los visitantes extranjeros.

Miles de turistas han comenzado a llegar a México para asistir al partido inaugural y a los primeros encuentros del campeonato. Foto: Getty Images

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en redes sociales ha sido precisamente la forma en que las autoridades mexicanas han recibido a los turistas que arriban para disfrutar del torneo.

En un video compartido por Alejandra Fraustro, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, se observa a un grupo de mariachis interpretando música tradicional en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México para recibir a los aficionados procedentes de distintos países.

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La publicación rápidamente generó reacciones positivas entre los usuarios, quienes destacaron el uso de uno de los elementos más representativos de la cultura mexicana para dar la bienvenida a los visitantes.

“Los recibimos de la mejor manera que sabemos: con el sonido del mariachi, la riqueza de nuestra cultura y la hospitalidad que nos distingue a los chilangos”, escribió Fraustro en sus redes sociales.

Con la cuenta regresiva llegando a su fin, el ambiente futbolero ya comienza a sentirse en México, donde miles de aficionados se preparan para vivir el arranque de una nueva edición del torneo.

El partido inaugural entre México y Sudáfrica dará inicio oficial a la competición en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México, uno de los escenarios más emblemáticos de la historia del fútbol mundial.

Aproximadamente una hora antes del encuentro se realizará la ceremonia de inauguración, que contará con la participación de artistas como J Balvin, la agrupación mexicana Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Lila Downs y la cantante sudafricana Tyla.

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