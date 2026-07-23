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Abelardo De La Espriella le puso tarea clave al designado embajador Mauricio Tobón

El empresario antioqueño tiene el objetivo de mejorar la relación comercial.

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Redacción Semana
23 de julio de 2026 a las 12:02 p. m.
Mauricio Tobón fue designado como embajador de Colombia en México.
Mauricio Tobón fue designado como embajador de Colombia en México. Foto: Cortesía

El empresario Mauricio Tobón fue designado como embajador de Colombia ante los Estados Unidos Mexicanos por el presidente electo Abelardo De La Espriella.

El antioqueño llegará a la misión diplomática en ese país con la tarea de priorizar el comercio, la migración, la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, además de la búsqueda de una buena relación con el Estado mexicano, en la agenda bilateral.

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Esos objetivos están alineados con el objetivo del presidente electo de que los embajadores de Colombia ante el mundo sean empresarios que permitan desarrollar la agenda económica internacional del país.

Tobón es cercano a De La Espriella desde su campaña presidencial y ahora asumirá el reto de ser un puente entre las empresas colombianas y el mercado mexicano, buscando crecer en superávit e incrementar las inversiones de México en Colombia.