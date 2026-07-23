El presidente electo, Abelardo De La Espriella, estuvo visitando a personas que lo apoyaron desde la pasada campaña presidencial.

“Lo más probable es que la posesión de Abelardo De La Espriella sea en la Brigada 29”: senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional

Según contó, llegó hasta el convento de las Hermanas Clarisas (Montería) y agradeció por sus oraciones. “Me acompañaron con la fuerza de la fe a lo largo de este camino”, dijo.

De La Espriella les agradeció por “seguir encomendando a Colombia en cada una de sus plegarias” y por “su entrega silenciosa, por su amor a Dios y por sostener con la oración la esperanza de nuestra patria. Que el Señor las bendiga y las guarde siempre”, afirmó.

En un video que compartió junto a la publicación, se le vio junto a la primera dama, Ana Lucía Pineda, compartiendo con las monjas de este convento.

“Estamos aquí para darles las gracias por sus oraciones. Ustedes nos apoyaron desde la campaña, poniendo al presidente siempre, orando por él, por la familia y por el equipo que la acompaña, y queremos que sigan teniéndonos siempre en sus oraciones”, aseguró Pineda.

Por su parte, las monjas expresaron que están comprometidas a orar para que Dios lo ilumine como presidente de la República para el bien del país.