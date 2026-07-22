Centro Democrático señala a Abelardo De La Espriella por “gestos de confrontación” con el partido

No para la puja entre el Centro Democrático y el sector del presidente electo, Abelardo De La Espriella. La bancada del partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe logró influir en la decisión de la Presidencia del Senado para darle esa dignidad a su senador, Honorio Henríquez, y no al candidato del gobierno, Alfredo Deluque, del Partido de la U.

Ahora, la colectividad se pronunció asegurando que sí está abierta a respaldar la agenda del mandatario electo, siempre y cuando esta coincida con sus postulados en medio del debate legislativo.

Bancada conservadora definirá su declaración política frente al Gobierno de Abelardo De La Espriella

“Desde el Centro Democrático acompañaremos las iniciativas del presidente electo Abelardo de la Espriella que coincidan con nuestras tesis en seguridad, recuperación de la dinámica de la empresa privada, estado reducido y políticas sociales”, escribió esa colectividad en sus redes sociales.

Además, agregaron que “con respeto, expresamos nuestra preocupación por la intervención percibida del gobierno entrante en la elección del Presidente del Senado y por ciertos gestos de confrontación con nuestro partido”.

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