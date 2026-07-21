“Firme por la patria”: Abelardo De La Espriella visitó a niño de 4 años que se recupera de una compleja cirugía de corazón

El presidente electo Abelardo De La Espriella compartió en sus redes sociales un emotivo momento que vivió junto a su esposa, Ana Lucía Pineda, durante una visita a la Clínica Cardioinfantil, en Bogotá.

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La pareja llegó hasta el centro médico para visitar a Mateo, un niño de cuatro años que nació con una compleja cardiopatía congénita conocida como ventrículo único y que recientemente fue sometido a su tercera cirugía de corazón.

De acuerdo con el relato de la familia, días después del procedimiento el menor presentó un paro cardíaco, pero logró superar la emergencia. Tras recuperarse, una de las primeras cosas que expresó fue su deseo de conocer al Tigre, como se refirió al próximo mandatario.

“Hace unos días fue sometido a su tercera cirugía de corazón a vida. Luego de unos días de esta cirugía presentó un paro cardíaco que gracias a Dios pudo superar”, explicó el padre del menor en el video compartido por De La Espriella.

La familia había enviado un video al también abogado y a su esposa para pedirles que le enviaran un mensaje de ánimo al niño. Sin embargo, según contó el padre de Mateo, la pareja decidió ir personalmente a visitarlo.

“Para Mateo y nosotros como familia ha sido una alegría inmensa haber recibido la visita del presidente y de la primera dama”, aseguró.

Durante el encuentro, De La Espriella le preguntó al menor si era cierto que había dicho que estaba “firme por la patria” y le entregó un mensaje relacionado con su apodo.

“Y que querías ver al Tigre, bueno, aquí está el Tigre”, le dijo el presidente electo al niño.

Además, le hizo una invitación para encontrarse nuevamente en Barranquilla y jugar con Franchi, mientras le anunció que tendría una sorpresa preparada para él.

“Te veo en Barranquilla para que juegues con Franchi, te voy a dar una sorpresa en Barranquilla. Que Dios te bendiga”, le expresó.

El padre de Mateo también destacó el gesto de la pareja y aseguró que su visita no solo representó un momento especial para su hijo, sino para los demás niños que permanecen en la Unidad de Cuidados Especiales de la clínica.

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Haber visto ese lado tan humano y tan sensible, no solo dándole fuerzas a Mateo, sino a todos los niños de la UCE. Estaremos eternamente agradecidos con ellos”, afirmó.

Por su parte, Abelardo De La Espriella acompañó la publicación con un mensaje en el que aseguró que la historia de Mateo le recordó la importancia de trabajar por los niños del país.

“Ver su sonrisa, estrechar su mano y escuchar su historia nos recuerda por quién vale la pena dar cada batalla”, escribió el también empresario.

Y agregó: “Mateo, como miles de niños colombianos, representa la esperanza de una Colombia que les brinde más oportunidades, más protección y un futuro lleno de posibilidades”.

El video termina con una frase que se ha convertido en una de las expresiones utilizadas por el menor: “¡Firme por la patria!”