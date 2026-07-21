El presidente Gustavo Petro se refirió a la elección del presidente del Senado: “No le salió muy bien la jugadita”

La puja por la presidencia del Senado terminó convertida en una disputa política entre los principales actores del país. El presidente Gustavo Petro se refirió a esa elección y aprovechó para cuestionar al gobierno entrante que estaba respaldando al senador Alfredo Deluque, del Partido de la U.

El pulso lo terminó ganando Honorio Henríquez, del Centro Democrático, en parte gracias a los votos del Pacto Histórico.

Rodrigo Lara reaccionó a elección de Honorio Henríquez y habló de la instrucción que le dio Abelardo De La Espriella: “Se hará de frente”

Petro se refirió al impulso que le habría dado el ministro designado del Interior, Rodrigo Lara Restrepo a Deluque y afirmó: “No le salió muy bien la jugadita”. El mandatario se refirió al padre del ministro, Rodrigo Lara Bonilla, y dijo que lo había conocido y que lo respetaba, pero criticó que Lara Restrepo esté con el gobierno de Abelardo De La Espriella con el que no el mandatario está de acuerdo.

Tras la elección de Henríquez, el ministro designado se refirió a la decisión que tomó la plenaria del Senado. “El Senado eligió al Dr. Honorio Henríquez como su presidente. Lo felicito y le deseo éxitos en una gestión que, estoy seguro, estará marcada por su sentido de diálogo, consenso y respeto por la institucionalidad”, afirmó.

Lara dijo que el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella será un firme defensor de la autonomía y la independencia de las ramas del poder público y que por instrucción del presidente electo la relación con el Congreso se hará de frente al país: “Con transparencia, sin burocracia y sin acuerdos subrepticios”.

Alfredo Deluque fue elegido presidente del Senado. Foto: Alejandro Acosta

“Estamos listos para trabajar de manera armónica, respetuosa y constructiva con las nuevas mesas directivas”, aseguró Lara.

Lo que más llamó la atención de esa elección es que Henríquez terminó ganándole el pulso a Deluque gracias al respaldo del uribismo y del petrismo, dos corrientes políticas que durante décadas han sido distantes pero que en esta ocasión se unieron para derrotar al abelardismo.

A pesar de esas diferencias, tanto Henríquez como el gobierno entrante han dicho que están dispuestos a trabajar de la mano. “Yo dialogué el día de hoy con el presidente electo Abelardo De La Espriella y le dije: ‘Todo lo que sea para el bien de la nación colombiana, cuente con nosotros, porque estamos para ello’. Y de eso se trata. Si uno viene a poner palos en la rueda, no vamos a avanzar. Sería entonces un incoherente si digo una cosa y hago otra. No. Las palabras tienen que ir acordes con los hechos y esa es nuestra razón de ser y sentir”, afirmó Henríquez.