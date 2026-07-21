Abelardo De La Espriella anunció que el Escudo de las Américas tendrá sede en Medellín

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, ha dicho que será frontal en su propósito de atacar a los grupos armados ilegales. Con esa idea en mente, anunció que en Medellín estará la sede principal del Escudo de las Américas, una alianza con Estados Unidos para combatir el narcotráfico.

Abelardo De La Espriella apuesta por Medellín y trasladará sede de ProColombia a la capital de Antioquia

“Aprovecho para mandar el clásico mensaje a los bandidos que tienen azotado a este departamento: les queda poco tiempo, 18 días para entregarse, se someten o voy por ustedes y les doy de baja. Vamos aquí a tener la sede principal del Escudo de las Américas, el convenio que vamos a suscribir con los Estados Unidos en lucha contra el crimen y el narcotráfico, y la sede de Colombia la vamos a tener en Medellín”, aseguró De La Espriella.

Según dijo el presidente electo, esta sede estará en la capital antioqueña porque allí están varias de las principales bandas criminales del país. “Está la cabeza de la serpiente del narcotráfico y el crimen organizado. Desde aquí, desde Medellín y el área metropolitana salen las órdenes al resto del país, así que nos vamos a concentrar en Medellín para luchar contra el crimen”, dijo el mandatario entrante.

De La Espriella se reunió en las últimas horas con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

El Escudo de las Américas es una alianza de seguridad regional que ha sido liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.