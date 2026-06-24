¿Qué es el Escudo de las Américas? Abelardo De La Espriella anunció que Colombia hará parte

El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció el ingreso del país al Escudo de las Américas, un grupo de naciones impulsado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, en el que integra a más de una decena de países de la región para cooperar en asuntos de seguridad.

Entre sus miembros están Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago y, a partir del 7 de agosto, Colombia hará parte de ese listado.

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Esa asociación de países, conocida Shield of the Americas en su lenguaje original, se creó en marzo de 2026 desde la administración republicana para combatir a los carteles del narcotráfico que operan en el continente. Perú también se adhirió a la iniciativa.

Incluso, los presidentes de Argentina (Javier Milei), de El Salvador (Nayib Bukele), de Ecuador (Daniel Noboa) y Chile (José Antonio Kast), entre otros, viajaron a Miami para ser partícipes de la firma del acta inaugural de esa asociación de países.

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El Departamento de Estado presentó ese grupo de países como una asociación que trabajaría de manera conjunta para “impulsar estrategias que pongan fin a la injerencia extranjera en nuestro hemisferio, a las pandillas y carteles criminales y narcoterroristas, y a la inmigración ilegal y masiva”.

Trump describió esa plataforma como un mecanismo promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en el continente a través de una Coalición Anticarteles de las Américas, un acuerdo militar para enfrentar el narcotráfico.

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Colombia fue uno de los pocos países de la región que no se sumó a esa plataforma desde su inauguración meses atrás, una decisión que se alineó con la de Venezuela que también optó por no integrarse a ese mecanismo de cooperación.

Sin embargo, con el cambio de administración en la Casa de Nariño, transición que marca un contraste ideológico entre Gustavo Petro y De La Espriella, el país se alineará con otras naciones de la región.