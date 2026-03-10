“No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos del gobierno de Colombia”: la respuesta de la Casa Blanca a la ausencia del país en el Escudo de las Américas

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó por qué el presidente Donald Trump no invitó a su homólogo Gustavo Petro a hacer parte de la reunión del Escudo de las Américas, a la que asistieron otros 12 mandatarios de la región. El encuentro se realizó el pasado fin de semana en Miami.

La respuesta de Leavitt llegó luego de que el periodista Juan Camilo Merlano, de Noticias Caracol, le preguntara en medio de una conferencia de prensa en la Casa Blanca los motivos por los que el presidente colombiano fue invitado.

La respuesta de la portavoz fue contundente: “No creo que estemos viendo el nivel de cooperación que aún queremos ver por parte del gobierno colombiano para invitarlos al Escudo de las Américas”.

El presidente Donald Trump espera firmar una proclamación en la Cumbre del Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, Florida. (Foto AP/Mark Schiefelbein) Foto: AP

El encuentro, realizado en un complejo propiedad del propio mandatario en Florida, buscó coordinar estrategias frente a problemas como el narcotráfico, la migración irregular y el crimen organizado en el continente. La propuesta también plantea fortalecer la coordinación entre gobiernos aliados y contrarrestar la influencia de potencias externas en la región.

Entre los asistentes estuvieron varios presidentes latinoamericanos cercanos a Washington, mientras que países como México, Brasil y Colombia no fueron invitados.

La reunión marcó el lanzamiento de una alianza que contempla intercambio de inteligencia, operaciones conjuntas y mayor cooperación en seguridad entre los países participantes.