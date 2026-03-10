Confidenciales

“No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos del gobierno de Colombia”: la respuesta de la Casa Blanca a la ausencia del país en el Escudo de las Américas

Colombia no fue invitada al evento que reunió a presidentes de otras naciones del continente para hablar sobre la lucha contra el tráfico de drogas.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 2:24 p. m.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con sus homólogos de una parte del continente.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con sus homólogos de una parte del continente. Foto: AFP

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó por qué el presidente Donald Trump no invitó a su homólogo Gustavo Petro a hacer parte de la reunión del Escudo de las Américas, a la que asistieron otros 12 mandatarios de la región. El encuentro se realizó el pasado fin de semana en Miami.

Estados Unidos amenaza a Irán y asegura que este martes será “el día más intenso de ataques”

La respuesta de Leavitt llegó luego de que el periodista Juan Camilo Merlano, de Noticias Caracol, le preguntara en medio de una conferencia de prensa en la Casa Blanca los motivos por los que el presidente colombiano fue invitado.

La respuesta de la portavoz fue contundente: “No creo que estemos viendo el nivel de cooperación que aún queremos ver por parte del gobierno colombiano para invitarlos al Escudo de las Américas”.

El presidente Donald Trump espera firmar una proclamación en la Cumbre del Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, Doral, Florida. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
El presidente Donald Trump espera firmar una proclamación en la Cumbre del Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, Florida. (Foto AP/Mark Schiefelbein) Foto: AP

El encuentro, realizado en un complejo propiedad del propio mandatario en Florida, buscó coordinar estrategias frente a problemas como el narcotráfico, la migración irregular y el crimen organizado en el continente. La propuesta también plantea fortalecer la coordinación entre gobiernos aliados y contrarrestar la influencia de potencias externas en la región.

Confidenciales

Alarma por presuntas irregularidades en ISA

Confidenciales

Contraloría Distrital intensificó proceso de seguimiento sobre las obras del metro de Bogotá

Confidenciales

Partido Conservador pidió hacer veeduría al proceso de escrutinio en cuatro departamentos del país

Confidenciales

Paloma Valencia evalúa “otras candidaturas” para la Vicepresidencia

Confidenciales

Reunión definitiva: Paloma Valencia está con Juan Daniel Oviedo. Estos son los detalles

Confidenciales

Leaders League destacó a Fabio Humar como uno de los líderes en dos áreas del derecho

Confidenciales

María Fernanda Cabal está en Chile para la posesión de José Antonio Kast: “Ha sido elegido para rescatar el país”

Estados Unidos

Texas prohíbe registrar autos sin documentos legales: impacto inmediato en conductores

Estados Unidos

Ataque con arma de fuego contra el consulado de Estados Unidos en Toronto; esto dicen las investigaciones

Mundo

Estados Unidos amenaza a Irán y asegura que este martes será “el día más intenso de ataques”

Entre los asistentes estuvieron varios presidentes latinoamericanos cercanos a Washington, mientras que países como México, Brasil y Colombia no fueron invitados.

La reunión marcó el lanzamiento de una alianza que contempla intercambio de inteligencia, operaciones conjuntas y mayor cooperación en seguridad entre los países participantes.